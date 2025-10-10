Zeynep Terzioğlu, Bursa'nın Nilüfer ilçesinin eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in eşi olarak tanınan, finans ve iş dünyasında deneyimli bir isimdir. Ancak son dönemde, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Emin Adanur davası kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmasıyla gündeme gelmiştir. Peki, Turgay Erdem'in eşi Zeynep Terzioğlu kimdir? Zeynep Terzioğlu neden gözaltına alındı? Gözaltı sürecine dair detaylar haberimizde...

ZEYNEP TERZİOĞLU KİMDİR?

Zeynep Terzioğlu, İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olup, kariyerine finans sektöründe yön vermiştir. 2004 yılında IBM Business Consulting'de analist olarak başladığı kariyerinde, PwC Türkiye'de Denetim Müdürü, Akbank'ta Finansal Koordinasyon Müdürü, HSBC Türkiye'de Finansal Kontrol Müdürü ve Burgan Bank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Bu süreçte finansal raporlama, vergi ve grup raporlama gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.

ZEYNEP TERZİOĞLU NEDEN GÖZALTIYLA KARŞILAŞTI?

Zeynep Terzioğlu, 10 Ekim 2025 tarihinde, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Emin Adanur davası kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştır. Operasyonda, Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu, Emin Adanur'un inşaat ortağı Ekrem Pamuk ve eski imar müdürü Ayşegül Erkol'un da bulunduğu toplam 41 kişi gözaltına alınmıştır. Ancak, Terzioğlu'nun gözaltı gerekçesi ve suçlamalarla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.

ZEYNEP TERZİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Terzioğlu'nun doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, kariyerinin başlangıcından itibaren yaklaşık 20 yıl geçtiği göz önüne alındığında, 40'lı yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

ZEYNEP TERZİOĞLU NERELİ?

Zeynep Terzioğlu'nun doğum yeriyle ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldığı ve kariyerinin büyük bir kısmını İstanbul'da sürdürdüğü göz önüne alındığında, İstanbul kökenli olabileceği düşünülmektedir.

ZEYNEP TERZİOĞLU MESLEĞİ NEDİR?

Zeynep Terzioğlu'nun mesleği, finans sektöründe uzmanlaşmış bir yöneticiliktir. İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunu olmasına rağmen, kariyerini finansal raporlama, vergi ve grup raporlama gibi alanlarda şekillendirmiştir. Burgan Bank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.