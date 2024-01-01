Turabi - Poyraz neden kavga etti, geçmişten kavgalılar mı, ne dediler?

1 Ocak'ta ekrana gelecek olan Survivor All Star 2024'ten ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı'nın "SMS yok. Her koyun kendi bacağından asılacak" dediği fragmanda Poyraz ve Turabi arasında tartışma çıkıyor. "Şampiyonsan efendi olacaksın" sözüyle çıldırtan Turabi, Poyraz'ın üstüne yürüyor. Turabi - Poyraz neden kavga etti, geçmişten kavgalılar mı, ne dediler?

TURABİ - POYRAZ NEDEN KAVGA ETTİ,

1 Ocak'ta izleyici ile buluşacak olan yarışmanın açılışını yapan Acun Ilıcalı "SMS yok... Her koyun kendi bacağından asılacak. Kimleri suçlayamayacaksınız. İyiyseniz sonuna kadar gidebileceksiniz. Nagihan Karadere'nin hayalleri gerçek oluyor. Onu anca kendi başarısızlığı eleyecek. Orada da ne bahaneler duyacağız bilmiyorum ama..." diyor.

İlk dokunulmazlık oyununda ise Poyraz ve Turabi arasında gerginlik çıkıyor. Turabi'nin haftalardır yaptığı paylaşımları hatırlatan Poyraz "2 aydır bütün saygısızlıkları ve kışkırtmaları yapan bu adam. Şampiyonsan efendi olacaksın. Seni ağlatacağım" ifadelerini kullanıyor.

TURABİ, POYRAZ'IN ÜSTÜNE YÜRÜYOR

Öfkeden deliye dönen Turabi ise "Senin biberonunu getirdim. Emziğini... Konuşma lan. Efendiliği öğretecek son adamsın" diyerek Poyraz'a doğru koşmaya başladı. O anlarda da yarışmacılar araya girerek Turabi'yi engellemeye çalışıyor.

Yaşanan gerginlik sonrası konseyde konuşan Acun Ilıcalı özellikle Turabi'yi uyararak "Kırmızı alarm veriyorum Survivor'da" diyor.