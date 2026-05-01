Tunus’ta mesleki eğitime destek: Nabil’de 3 yeni eğitim platformu hizmete açıldı

Açılış töreni, Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Riyad Şevved, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Şevved, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin mesleki eğitim alanında somut ve nitelikli sonuçlar doğurduğunu belirtmiştir. Bu projelerin, Tunus’un insan kaynağını geliştirmeye yönelik ulusal politikalarıyla uyumlu olduğunu vurgulamıştır.

Şevved ayrıca, iş gücü piyasasında yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çekerek, mesleki eğitimin stratejik öneminin giderek arttığını ifade etmiştir. Daha önce hayata geçirilen güneş enerjisi sistemleri ve dizel motor teşhis platformlarının gençlerin istihdam edilebilirliğine önemli katkılar sağladığını kaydetmiştir.