Tunus’ta mesleki eğitime destek: Nabil’de 3 yeni eğitim platformu hizmete açıldı

Tunus’ta mesleki eğitime destek: Nabil’de 3 yeni eğitim platformu hizmete açıldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından, Tunus’un kuzeydoğusundaki Nabil vilayetinde gençlere yönelik 3 yeni mesleki eğitim platformu hizmete açılmıştır.

Açılış töreni, Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Riyad Şevved, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Tunus Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanı Şevved, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ile yürütülen iş birliğinin mesleki eğitim alanında somut ve nitelikli sonuçlar doğurduğunu belirtmiştir. Bu projelerin, Tunus’un insan kaynağını geliştirmeye yönelik ulusal politikalarıyla uyumlu olduğunu vurgulamıştır.

Şevved ayrıca, iş gücü piyasasında yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çekerek, mesleki eğitimin stratejik öneminin giderek arttığını ifade etmiştir. Daha önce hayata geçirilen güneş enerjisi sistemleri ve dizel motor teşhis platformlarının gençlerin istihdam edilebilirliğine önemli katkılar sağladığını kaydetmiştir.

Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Demircan ise projenin iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin bir yansıması olduğunu belirterek, TİKA ile Tunus Mesleki Eğitim Ajansı arasındaki ortak çalışmaların başarıyla sürdüğünü ifade etmiştir.

Demircan, Türkiye’nin 2013 yılından bu yana Tunus’ta 20 projeyi hayata geçirdiğini, bu projelerin eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve kültür gibi alanları kapsadığını aktarmıştır.

Açılışı yapılan platformların, gençlerin teknik ve uygulamalı becerilerini geliştirmeyi, iş gücü piyasasına entegrasyonlarını güçlendirmeyi ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediği belirtilmiştir.

Proje kapsamında kurulan soğutma ve iklimlendirme eğitim atölyesinin yıllık yaklaşık 480 öğrenciye eğitim verebilecek kapasiteye sahip olduğu, ayrıca Kelibia kentinde kurulan bilgisayar destekli tekstil tasarım laboratuvarının gençlerin dijital becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.

Bu projelerin, Tunus’un yeşil dönüşüm ve dijitalleşme hedeflerine katkı sunmasının yanı sıra genç işsizliğinin azaltılmasına destek olması beklenmektedir.

