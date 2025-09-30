Tekirdağ Hayrabolu siyasetinde uzun yıllardır adı gündemde olan Tuncer Başoğlu, son açıklamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. CHP'den istifa ederek bağımsız bir siyasi yol seçtiğini duyuran Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek" diyerek hem seçmenleri hem de siyaset kulislerini merak içinde bıraktı. Peki, Tuncer Başoğlu kimdir? Tuncer Başoğlu CHP'den istifa mı etti, neden istifa etti? Tuncer Başoğlu'nun istifasına dair tüm detaylar haberimizde...

TEKİRDAĞ HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANI TUNCER BAŞOĞLU KİMDİR?

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde son dönemde siyaset gündemini meşgul eden isimlerden biri Tuncer Başoğlu oldu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Hayrabolu Belediye Başkanı seçilen Başoğlu, seçimlerde yüzde 51,23 oy oranı ile dikkat çekmişti. Ancak son açıklamalarıyla siyaset sahnesinde yeni bir dönemin habercisi oldu.

Tuncer Başoğlu'nun kariyeri yalnızca belediye başkanlığı ile sınırlı değil. 2007-2015 yılları arasında iki dönem boyunca Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu'nda görev yaparak tarım ve yerel kalkınma alanında önemli tecrübeler kazandı. Bu süreç, onun hem bölgesel hem de ulusal düzeyde tanınmasını sağladı.

Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşma ile Başoğlu, siyasi yolculuğunda yeni bir sayfa açtığını kamuoyuna duyurdu.

TUNCER BAŞOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Tuncer Başoğlu, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşındadır. 50'li yaşlarının getirdiği tecrübe ve dinamizmi siyaset hayatına yansıtan Başoğlu, yerel yönetim deneyimini tarım sektörü ve sivil toplum alanındaki çalışmaları ile pekiştirdi.

TUNCER BAŞOĞLU NERELİ?

Hayrabolu'nun yerel dinamiklerini iyi bilen bir isim olan Tuncer Başoğlu, Tekirdağ kökenlidir. Memleketine bağlılığı ve bölgesel kalkınmaya verdiği önem, hem belediye yönetiminde hem de CHP'deki görevlerinde dikkat çeken özelliklerinden biri oldu.

TUNCER BAŞOĞLU CHP'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Evet, Tuncer Başoğlu CHP'den istifa ettiğini resmen açıkladı. Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partiden ayrıldığını ve bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini belirtti.

Başoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum."

Bu açıklama, Hayrabolu ve Tekirdağ siyasetinde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

TUNCER BAŞOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

Tuncer Başoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin ardında birkaç siyasi ve yerel neden olduğu konuşuluyor. Resmi açıklamalarında spesifik sebeplere değinmese de, bağımsız bir yönetim anlayışı ve kendi vizyonunu hayata geçirme isteği ön plana çıkıyor.

Yerel siyasette bazı fikir ayrılıkları ve stratejik farklılıklar, Başoğlu'nun bağımsız hareket etme kararını tetiklemiş gibi görünüyor. İstifa ile birlikte, Hayrabolu'da farklı bir siyasi dönemin başlayacağı öngörülüyor.