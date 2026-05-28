Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti

Güncelleme:
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Torino'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un da onayı sonrası sarı-kırmızılı yönetim resmi girişimlere başladı.

Trendyol Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. 

GALATASARAY'IN GÖZÜ EMİRHAN İLKHAN'DA

TRT Spor'un haberine göre; TFF’nin 10+4 yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli oyuncu rotasyonunu zenginleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ı transfer listesine dahil etti.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

İtalya Serie A ekiplerinden Torino forması giyen 21 yaşındaki milli oyuncu için sarı-kırmızılı yönetim resmi girişimlere başladı. Hem yerli statüsünde oynaması hem de yüksek potansiyeli nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği ve genç merkez orta sahanın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız günlerde Torino ile sözleşme yenileyen ve güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan yetenekli futbolcu, geride kalan sezonda İtalyan ekibiyle 22 resmi karşılaşmada görev alırken, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Cemre Yıldız
