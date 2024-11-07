Dem Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan hakkında yürütülen soruşturma, kamuoyunda büyük bir merak uyandırıyor. Hakkında başlatılan soruşturmanın detayları, hem siyasi çevrelerde hem de vatandaşlar arasında dikkatle takip ediliyor. Peki, Bakırhan hakkındaki soruşturma hangi sebeplerle başlatıldı? Tuncer Bakırhan ne dedi? Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma mı başlatıldı? Detaylar haberimizde...

TUNCER BAKIRHAN NE DEDİ?

'Şeyh Sait' ve 'Seyit Rıza' sözleri nedeniyle DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı.

TUNCER BAKIRHAN HAKKINDA SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkanvekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç'un yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." dedi.