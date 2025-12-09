Haberler

Tunceli'de korkutan deprem

Güncelleme:
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli Pülümür'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.34'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
