Tunceli'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tunceli Pülümür'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 15.34'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Pülümür'ün yanı sıra kent merkezi ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.