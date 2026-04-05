TÜGVA İstanbul’dan seher vakti buluşması: 1453 genç Dolmabahçe Camii’nde

İstanbul’da anlamlı bir buluşmaya imza atan TÜGVA İstanbul, seher vaktinde 1453 gençle Dolmabahçe Camii’nde bir araya geldi. İstanbul’un 39 ilçesinden gelen gençler, aynı safta buluşarak sabah namazını birlikte eda etti.

  • TÜGVA İstanbul'un düzenlediği etkinlikte, İstanbul'un 39 ilçesinden gelen 1453 genç seher vaktinde Dolmabahçe Camii'nde sabah namazını birlikte kıldı.
  • Programda, Hz. Ebu Bekir'in sadakat, teslimiyet ve dava bilinci hatırlatılarak gençliğe örnek bir duruş vurgusu yapıldı.
  • TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 'Bu safta duran gençlik; inancıyla, ahlakıyla ve duruşuyla yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek' dedi.

TÜGVA İstanbul'un düzenlediği etkinlikte, İstanbul'un 39 ilçesinden gelen 1453 genç seher vaktinde Dolmabahçe Camii'nde buluşarak sabah namazını birlikte kıldı.

Sabah namazının ardından camiyi dolduran gençler hep birlikte salavatlar getirip dua etti. Programda, Hz. Ebu Bekir’in sadakat, teslimiyet ve dava bilinci hatırlatılarak gençliğe örnek bir duruş vurgusu yapıldı.

"BU GENÇLİK YARININ GÜÇLÜ TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDECEK"

Programa katılan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci konuşmasında, gençlerle aynı safta buluşmanın sadece bir namaz değil, aynı zamanda bir istikamet ve birlik mesajı olduğunu ifade ederek, “Bu safta duran gençlik; inancıyla, ahlakıyla ve duruşuyla yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecek” dedi.

İSTANBUL İL BAŞKANI ÇİÇEN: KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen ise konuşmasında, seher vaktinde bir araya gelen bu gençliğin sadece bir kalabalık değil, bir bilinç ve bir dava şuuru taşıdığını vurgulayarak, “Bu buluşma; kardeşliğin, fedakârlığın ve aynı ideal etrafında kenetlenmenin en güzel göstergesidir. İstanbul’un dört bir yanından gelen gençlerimizle kurduğumuz bu gönül bağı, yarınlara dair en büyük umudumuzdur” ifadelerini kullandı.

HAFIZALARDA YER EDEN BULUŞMA

Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen program, birlik, kardeşlik ve maneviyat vurgusunun ön plana çıktığı anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Yapılan organizasyon ve sabah namazının eda edilmesi çok güzel ama hepsinin başımızdakinin asker polis ordusuna katılmak üzere hazırlanan gençler olduğunu çok iyi biliyoruz

Haber Yorumlarısade vatandaş:

23 nisandada 1920 genci ağırlamalarını bekliyoruz

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Bu gençlere Kur'an i anladıkları dilde okumalarını tavsiye edin veya Camide Türkçe Kur'an tercümesi okunmalidir... Tekbir, iki öğüt, namaz la bitti öyle mi, Cekecegimiz var, hem ne o öyle boy mu gosteriyorsunuz...Hepimiz Müslümaniz çok şükür ama gösteriş müslümanı değiliz,.. Bilim adamı olarak söyleyeceklerimi dinleyin bence

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

maşallah Nur yağıyor hepsinin yüzünden :)

Haber YorumlarıBabayaro:

Bilal Erdoğan için altyapı çalışmaları

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

