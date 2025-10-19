Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu. Erhürman, seçim sonuçlarının ardından yaptığı ilk açıklamada "Dış politika elbette Türkiye'yle yakın istişareyle yürütülecek, bundan kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı. Peki, Tufan Erhürman federasyonu mu savunuyor, iki devletli çözümü mü savunuyor?

TUFAN ERHÜRMAN FEDERASYONU MU SAVUNUYOR?

Kıbrıs Türk siyasetinin önemli figürlerinden Tufan Erhürman, ada için çözüm yolu olarak federasyonu öne çıkarıyor. CTP lideri, Cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde Kıbrıs Cumhuriyeti ile resmi müzakerelere yeniden başlanacağını belirtiyor. Erhürman, dış politika kararlarını alırken Türkiye ile sürekli istişare edeceğini de vurguladı.

İKİ DEVLETLİ MODELİN ELEŞTİRİSİ

Erhürman, iki devletli çözümün Kıbrıs Türkleri için ekonomik ve siyasi izolasyonu sona erdirmek açısından gerçekçi olmadığını savunuyor. Tatar'dan önce Başbakanlık görevini yürütmüş olan Erhürman, 2020 seçimlerinde ilk turda yüzde 21,67 oy alarak ikinci tura kalamamıştı.

KIBRIS TÜRKLERİNİN FEDERASYONA BAKIŞ AÇISI

Yapılan anketler, Erhürman'ın federasyon yaklaşımına ilişkin toplumun görüşlerini ortaya koydu. "Bunu destekliyor musunuz?" sorusuna Kıbrıs Türklerinin yüzde 41,2'si evet derken, yüzde 58,8'i federasyona karşı olduklarını ifade etti. Bu sonuç, federasyon modelinin sınırlı bir toplumsal destek bulduğunu gösteriyor.

ERSİN TATAR VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM TERCİHİ

Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ise Kıbrıs için iki devletli çözümü savunuyor. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 58,9'u bu çözümü desteklerken, yüzde 41,1'i federasyonun yanında yer alıyor. Böylece Erhürman ve Tatar arasındaki çözüm yaklaşımları net biçimde ayrışıyor.

KIBRIS'IN GELECEĞİ: FEDERASYON MU, İKİ DEVLETLİ Mİ?

Kıbrıs Türk toplumu, iki farklı çözüm modeli arasında bölünmüş durumda. Tufan Erhürman federasyonu, Ersin Tatar ise iki devletli çözümü savunuyor. Önümüzdeki seçim, adanın geleceği ve çözüm modeli açısından kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor.