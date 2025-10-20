Tuana Yılmaz kimdir? Burak Yörük'ün sevgilisi Tuana Yılmaz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ve başarılı şarkılarıyla dikkat çeken Tuana Yılmaz, müzik dünyasının parlayan genç isimlerinden biri. Burak Yörük'ün sevgilisi olarak da magazin gündeminde sıkça yer alan Tuana, hem sesi hem de özgün tarzıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TUANA YILMAZ KİMDİR?

Tuana Yılmaz, kendine özgü tarzı, güçlü sesi ve müziğe olan tutkusu ile son yıllarda adından sıkça söz ettiren genç bir şarkıcıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir hayat süren Tuana, 8 yaşındayken Devlet Opera ve Çocuk Korosu'na katılarak sahneyle tanıştı.

Ortaokul yıllarında Hacettepe Konservatuvarı'nda müzik eğitimine devam etti. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım bölümünde tamamlayan Tuana Yılmaz, ardından Milano Politeknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak akademik yönünü de geliştirdi.

Eğitim hayatı boyunca farklı kültürlerle temas kurarak sanatçı kimliğini daha da derinleştirdi. Müzik kariyerine ise profesyonel olarak Patron Çıldırdı isimli acapella grubuyla adım attı ve sosyal medyada özellikle "Ali Desidero" performansıyla dikkat çekti.

Gerek sahne duruşu gerekse tarzıyla müzikseverlerin ilgisini çeken Tuana Yılmaz, kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı.

TUANA YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Tuana Yılmaz, 22 Haziran 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşta başladığı müzik yolculuğunda hem eğitim hem deneyim anlamında kendini geliştirmiş ve olgun bir müzikal kimlik kazanmıştır.

TUANA YILMAZ NERELİ?

Tuana Yılmaz, İstanbul doğumludur. Hem çocukluk hem de gençlik yılları İstanbul'da geçmiş, eğitim ve sanat hayatını büyük ölçüde bu şehirde şekillendirmiştir. Türkiye'de kazandığı başarıların ardından yurtdışında da eğitim gören Tuana, bugün hâlâ İstanbul merkezli çalışmalarını sürdürmektedir.

TUANA YILMAZ'IN KARİYERİ

Tuana Yılmaz'ın müzik kariyeri, küçük yaşta başladığı klasik müzik eğitimiyle temellenmiş bir yolculuktur. Devlet Opera ve Çocuk Korosu'nda sahne deneyimi kazanarak profesyonelliğe ilk adımlarını atan Tuana, ortaokul yıllarında Hacettepe Konservatuvarı'nda yeteneklerini daha da geliştirdi.

Üniversite döneminde müziğe ara vermeyip, "Patron Çıldırdı" adlı acapella grubuyla sosyal medyada viral olan performanslara imza attı. Özellikle Vine platformundaki videoları dikkat çekti.

Ancak asıl çıkışını 2022 yılında yayımladığı "Ne Olur Kal" şarkısıyla yaptı. Bu parça kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara yükseldi ve onun ismini müzik dünyasında geniş kitlelere duyurdu. Ardından çıkardığı "Bi Kere Öpse Bükülür Uzay" adlı şarkı da büyük ilgi gördü ve en çok dinlenen parçalar arasında yerini aldı.

Tuana Yılmaz, ilham aldığı müzisyenler arasında Selda Bağcan, Zeki Müren, Sezen Aksu, Hande Yener, Radiohead ve Billie Eilish gibi farklı kültürlerden ve tarzlardan isimleri sayıyor. Bu da onun müziğinin hem yerel hem evrensel bir tat taşımasını sağlıyor.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, dizi ve sinema projelerinde yer alarak geniş kitlelerce tanınan başarılı bir oyuncudur. 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa çok küçük yaşta, henüz 9 yaşındayken adım atan Burak Yörük, ilk olarak "Biz Boşanıyoruz", "20 Dakika" ve "Ben Onu Çok Sevdim" gibi projelerde yer almıştır.

Asıl çıkışını ise gençlik filmi serisi "4N1K" ve ardından gelen "4N1K-2" ile yaptı. Bu filmlerde Barış Ozansoy karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından Baraj, Aşk Mantık İntikam ve Seversin gibi popüler dizilerde başrollerde yer aldı.

Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, 1.88 cm boyunda, 74 kilo ve İkizler burcudur. Son dönemlerde Tuana Yılmaz ile olan birlikteliği ve evlilik teklifi haberiyle de magazin gündeminde öne çıkmıştır.