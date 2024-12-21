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TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terör örgütü DEAŞ'a benzeterek büyük tepki toplayan gazeteci Özlem Gürses, gözaltına alınması sonrası emniyette verdiği ifadede "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savundu

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı sözler dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

"DİL SÜRÇMESİ OLDU" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Ankara'da gözaltına alınan Gürses buradan İstanbul'a getirildi. Bir saat süren ifadenin ardından savcılığa sevk edilen Özlem Gürses'in yapmış olduğu savunmanın detayları da ortaya çıkıyor. Özlem Gürses'in ifadesinde söz konusu söylemler için "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi

AVUKATININ AÇIKLAMASI DA O YÖNDE

Gürse'in avukatı da dün akşam saatlerinde bu yönde bir açıklamada bulundu. Açıklamasında Özlem Gürses'in moralinin de iyi olduğunu belirten Kamalak, şu ifadelere yer verdi: "Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Ancak burada dil sürçmesinin olduğunu, söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi. Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi."

TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi

ÖZLEM GÜRSES NE DEMİŞTİ?

Özlem Gürses, YouTube kanalında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeler nedeniyle Gürses hakkında "devletin kurum ve organlarını aşağılama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Kaynak: Haberler.com / Hukuk
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıATİL LA:

İÇİMİZE EKİLEN NİFAK TOHUMLARININ DİLLENMİŞ HALİ BUNLAR BU TOPRAKLAR BU PARAZİTLERDEN TEMİZLENMELİ..

Yorum Beğen34
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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Savaşpu, Özcanpu, vefapu, jokerpunun bacısından normal bir savunma. Koşun lan pular bacınızı kurtarın.

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Yorum Beğenme10
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Haber Yorumlarıisa kızmaz:

Hadi ordan

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Haber YorumlarıAHMET AHMET:

Kesin öyledir kesin :)

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Sen şimdi Türk bayrağını öpmeyi .Ölürüm Türkiyem şarkısını ezberle bir gece ansızın lazım olacak o zaman göreceksin TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİ SENİN DİLİNİN SÜRÇMESİNİ DÜZELTİR İSLAMIN ŞANLI ORDUSU

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Haber Yorumlarısuat kılıç:

Yalancının

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Haber YorumlarıUğur Ayhan:

Ya dil sürçmesi olur ya zorla söylettiler olur. Benim orduma laf söylemek kimsenin haddine değil seni Pu seni

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

2 askerimizin diri diri yaktıklarını ben unutmam ordaki arab örgütlerinide kimse bana barış güvercini demokrasi yanlısı insanlar olduğuna inandıramaz işid öso htş =

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Bu gazeteciymiş gibi geçinen kadının beyninin ve ağzının ayarı olmadığını herkes biliyor

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Haber YorumlarıCarsambali:

Hadi biri bunu Amerika da Ordusu icin tek kelime etsin..Aninda suralesiyle ortadan kaldirip yok etmiyorlarmi..Bizim ulkede cok asiri bir ozgurluk var..

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