TSH yüksekliği nedir? TSH değeri yüksek çıkarsa ne olur?

TSH seviyeleri, tiroid bezinin çalışma düzeyine bağlı olarak değişir. Eğer tiroid hormonları düşükse, hipofiz bezinden daha fazla TSH salgılanır; bu, tiroid bezinin daha fazla hormon üretmesini teşvik eder. Eğer tiroid hormonları yüksekse, hipofiz bezinden daha az TSH salgılanır çünkü tiroid bezinin hormon üretimine ihtiyacı yoktur. Düşüklüğü kadar yüksekliği de bir problem olduğundan dolayı TSH yüksekliği nedir, yüksek çıkarsa ne olur ve TSH yüksekliğinde beslenme nasıl olmalı şeklinde sıkça yanıtı aranır.

TSH YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

TSH yüksekliği, tiroid bezinin yeterince hormon üretmediği durumları ifade eder. Yani, TSH seviyeleri normalin üzerinde olduğunda, bu genellikle tiroid bezinin düşük bir hızda çalıştığı (hipotiroidizm) veya tamamen çalışmadığı (hipotiroidizm) anlamına gelir. TSH seviyeleri, tiroid hormonlarının (T3 ve T4) kandaki seviyelerine uyum sağlamaya çalışır; bu nedenle, tiroid hormonları düşük olduğunda, TSH seviyeleri genellikle yükselir.

TSH yüksekliği, birkaç farklı durumun sonucu olabilir:

Primer Hipotiroidizm: Tiroid bezinin kendisi, yeterli miktarda tiroid hormonu üretmez veya salgılamaz. Bu durumda, tiroid hormonlarının düşük olması, hipofiz bezinden daha fazla TSH salgılanmasına neden olur.

İkincil Hipotiroidizm: Hipofiz bezi, tiroid bezine yeterince TSH salgılayamaz. Bu durumda, tiroid hormonlarının düşük olması, hipofiz bezinin daha fazla TSH salgılamasına neden olabilir.

Ters T3 Sendromu: Bu nadir bir durumda, tiroid hormonlarından biri olan T3 hormonunun ters formu (reverse T3) normalin üzerinde olabilir. Bu durumda, vücut, tiroid hormonlarının düşük olduğunu düşünerek hipofiz bezinden daha fazla TSH salgılayabilir.

TSH YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

TSH yüksekliği belirtileri arasında yorgunluk, kilo artışı, soğuk intoleransı, cilt kuruluğu, saç dökülmesi, bunalım ve unutkanlık gibi hipotiroidizm belirtileri bulunabilir. TSH yüksekliği teşhis edildiğinde, altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi başlatmak için bir doktora danışmak önemlidir. Ayrıca şu semptomlara da rastlanır:

Yorgunluk

Ellerde uyuşma ve karıncalanma

Kabızlık

Açıklanamayan kilo alımı

Depresyon

Soğuk sıcaklıklara tahammül seviyesinin azalması

Cinsiyete olan ilginin azalması

Sık ve ağır adet dönemleri

TSH YÜKSEKLİĞİNDE BESLENME NASIL OLMALI?

TSH yüksekliği, genellikle tiroid bezinin düşük bir hızda çalıştığı (hipotiroidizm) veya tamamen çalışmadığı (hipotiroidizm) durumlarla ilişkilidir. Beslenme, TSH yüksekliğiyle ilişkili olan hipotiroidizmin yönetiminde önemli bir rol oynayabilir. İşte TSH yüksekliği durumunda beslenme ile ilgili bazı öneriler:

Yeterli İyot Alımı

İyot, tiroid hormonlarının sentezi için gereklidir. TSH yüksekliği durumunda, iyot eksikliği tiroid bezinin daha az hormon üretmesine yol açabilir. Bu nedenle, iyot açısından zengin gıdaları diyetinize eklemek önemlidir. Deniz ürünleri, iyotlu tuz, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar iyot kaynaklarıdır.

Dengeli Beslenme

Dengeli bir beslenme programı, vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini sağlar ve metabolizmayı destekler. Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, protein kaynakları (örneğin, tavuk, balık, baklagiller) ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme düzeni benimsemek önemlidir.

Anti-enflamatuar Gıdalar

Tiroid iltihabını azaltmaya ve tiroid fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olabilecek anti-enflamatuar gıdaları tüketmek önemlidir. Bunlar arasında yağlı balıklar (somon, sardalya), yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, brokoli), zeytinyağı, ceviz ve meyveler yer alır.

Soya Ürünlerinden Kaçınma

Bazı araştırmalar, soya ürünlerinin tiroid fonksiyonunu etkileyebileceğini göstermektedir. TSH yüksekliği olan kişiler, soya bazlı gıdaları aşırı tüketmekten kaçınmalıdır.

İlaçlarla Uyum

TSH yüksekliği durumunda, tiroid hormon replasman tedavisi genellikle reçete edilir. Bu ilaçları doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde almak önemlidir.

Bu öneriler, TSH yüksekliği olan kişilerin genel sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir, ancak her durumda bir doktora danışmak önemlidir. Doktorunuzun önerilerine ve tedavi planına uygun bir beslenme düzeni oluşturmak en iyisidir.