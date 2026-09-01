KYK yurt ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Üniversite Öğrencilerine Kötü Haber: KYK Yurt Ücretlerine Zam Yapıldı! Üniversitelerde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, öğrencilerin barınma bütçesini doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtların aylık kullanım ücretleri artırıldı.

300 TL ZAM YAPILDI

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, daha önce aylık 1.290 TL olarak ödenen yurt ücreti 1.590 TL’ye yükseltildi. Böylece üniversite öğrencilerinin barınma giderinde aylık 300 TL’lik bir artış gerçekleşmiş oldu.

ZAM ORANI YÜZDE 23,3 OLDU

Yeni dönem öncesinde uygulanan bu fiyat artışı, oransal olarak yaklaşık yüzde 23,3’lük bir zam anlamına geliyor. Üniversiteliler yeni akademik dönem itibarıyla konaklama ödemelerini zamlı tarifeden yapacak.