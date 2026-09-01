Girne faciasında “çatlak gemi” iddiası! Sigorta eksperinden kan donduran rapor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin kaybolduğu feribot faciasına ilişkin hazırlanan sigorta ekspertiz raporu, korkunç bir ihmaller zincirini gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar geminin önceki bir fırtınada aldığı ağır hasara rağmen sefere çıkarıldığını tespit ederken, kayıp yolcuları arama çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri'nin üstün teknolojik donanıma sahip arama kurtarma gemisi TCG Işın da dahil oldu.

ÇATLAK GEMİYLE BİLE BİLE ÖLÜME YOLCULUK

Kazanın ardından başlatılan adli ve idari süreçler devam ederken, geminin kaptanı dahil 9 kişinin tutuklandığı soruşturmaya sigorta eksperlerinin ulaştığı ilk bulgular damga vurdu. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, kompozit malzemeden üretilen ve üç metreyi aşan dalgalara girmemesi gereken yüksek süratli gemi, kazadan günler önce şiddetli bir fırtınanın ortasında kaldı. 30 knot rüzgar ve 4,5 metreyi bulan dalgalarla boğuşan feribotun zemininde ağır çatlaklar oluştuğu, uzmanların elindeki video görüntüleriyle kesinleşti. Kaptan ve mürettebatın, bu kritik yapısal hasarlara rağmen gemiyi bile bile yeni bir sefere çıkardığı iddia edildi.

TAHLİYE YERİNE DÖNÜŞ KARARI FACİAYI GETİRDİ

Faciaya davetiye çıkaran bir diğer önemli bulgu ise gemi su almaya başladığı anda verilen hatalı kararlar oldu. Uzman değerlendirmelerine göre, feribot su almaya başladığı ilk anlarda kaptan tarafından acil tahliye prosedürü başlatılsaydı sürecin boyutu değişebilir ve can kayıplarının önüne geçilebilirdi. Ancak bunun yerine gemiyi geri döndürme kararının alınması, zaten çatlak olan gövdenin basınca daha fazla dayanamayarak hızla alabora olmasına zemin hazırladı.

MİLLİ TEKNOLOJİ TCG IŞIN ARAMA ÇALIŞMALARINDA

Deniz yüzeyindeki arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suların derinliklerinde kaybolan 20 kişiye ulaşabilmek için Türk Deniz Kuvvetleri devreye girdi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilerek 2017 yılında hizmete giren 68 metre uzunluğundaki TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, Akdeniz'deki görev sahasına ulaştı. Dinamik konumlandırma sistemi sayesinde zorlu deniz şartlarında dahi sabit kalarak güvenli operasyon yürütebilen gemi, bin metre derinliğe kadar sualtı arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştirebiliyor. Altı yüz metre derinliğe kadar dört noktadan demirleyerek mevki muhafazası yapabilen platform, arama çalışmalarının en büyük gücü konumunda bulunuyor.

DERİN DENİZLERİN GÖZÜ: GELİŞMİŞ SONAR VE DALIŞ SİSTEMLERİ

İleri teknolojiyle donatılan gemi, deniz tabanını detaylı şekilde tarayabilen Yandan Taramalı Sonar ve Çok Bimli İskandil sistemleriyle bin ile üç bin metre derinlikteki nesneleri ve hedefleri kolaylıkla tespit edebiliyor. Gemide görev yapan birinci sınıf özel ihtisaslı dalgıçlar, Atmosferik Dalış Sistemi ile 365 metreye kadar inebilirken, uzaktan kumandalı sualtı araçları (ROV) 3 bin metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Ayrıca Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi sayesinde derin sularda son derece hassas kurtarma faaliyetleri güvenle yürütülebiliyor.

TAM TEŞEKKÜLLÜ TIBBİ MÜDAHALE VE YAŞAM DESTEĞİ

Sualtı operasyonlarındaki gücünün yanı sıra TCG Işın, kapsamlı bir tıbbi müdahale merkezi olarak da öne çıkıyor. Gemide yer alan iki bölümlü ve 9 kişi kapasiteli Sabit Basınç Odası Sistemi, dalış hastalıklarına maruz kalan personelin yüksek basınç altında oksijen ve gaz karışımlarıyla tedavi edilmesine olanak tanıyor. Radyolojik tetkik, hasar kontrol cerrahisi ve yoğun bakım ünitelerine sahip olan gemi, aynı zamanda kazaya uğramış denizaltılara 600 metre derinlikte 14 gün boyunca kesintisiz hava sağlayabilen devasa bir yaşam destek sistemini de bünyesinde barındırıyor.