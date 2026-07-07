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Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 45. duruşması tamamlandı
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada, 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı 45. duruşma tamamlandı. Mahkeme, sanık avukatlarının beyanlarını alarak duruşmayı yarına erteledi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 45. duruşması sona erdi.

6 SANIĞIN AVUKATI MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPTI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanık avukatlarına, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanları soruldu.

Duruşmada, toplam 6 sanığın avukatı söz alarak beyanda bulundu.

İDDİALARI REDDEDEREK BERAAT İSTEDİLER

Tutuksuz sanık Mehmet Şimşek'in avukatı, dava dosyasının yeniden bilirkişiye gönderilerek rapor aldırılmasını talep ederek, gizli tanıkların beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini savundu.

Sanık Metin Aktaş'ın avukatı da müvekkilinin kendisine ait şirketi üzerinden kurallara uygun şekilde ihalelere katıldığını öne sürerek, suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Söz verilen diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar
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