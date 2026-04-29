Trump yine Protokol tanımadı: Kraliçe II. Elizabeth’ten sonra Camilla’ya da saygısızlık yaptı

İngiltere Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği tarihi devlet ziyareti, diplomatik ajandadan ziyade protokol krizleriyle dünya basınında geniş yer buldu. Ziyaretin en çok tartışılan anı, Başkan Donald Trump’ın Kraliçe Camilla ile girdiği etkileşim sırasında yaşandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, Trump’ın Kraliçe tam bir yetkiliyle el sıkışırken kaba bir şekilde önüne geçtiği görüldü. Sosyal medyada infial yaratan bu olay, diplomasi tarihine geçecek bir nezaketsizlik olarak tanımlandı. Yaşanan bu anlar, özellikle dijital platformlarda ve siyasi çevrelerde büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok gözlemci ve kullanıcı, Trump’ın bu hareketini açık bir saygısızlık olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili yapılan yorumlarda, Trump’ın Kraliçe Camilla tam el sıkıştığı sırada resmen önüne geçmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kamuoyunda geniş yankı bulan bu durum, her geçen gün ülkemiz adına yeni bir utanç kaynağı ekleniyor ifadeleriyle sert bir şekilde eleştirildi.

Bu olay, Trump’ın kraliyet ailesine yönelik ilk protokol ihlali olarak kayıtlara geçmedi. Kraliyet uzmanları, 2018 yılında Kraliçe II. Elizabeth’in önünde yürüdüğü ve hükümdarı arkasında bıraktığı benzer bir anı hatırlatarak, bu durumun bir alışkanlık haline geldiğine dikkat çekti.

İngiliz kraliyet protokolüne göre, hükümdarın veya eşinin önüne geçmek, onlara sırtını dönmek veya izinsiz fiziksel temasta bulunmak en büyük nezaketsizliklerden biri kabul ediliyor.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın bu seyahati, aslında sembolik ve stratejik açıdan büyük bir önem taşıyor. 2026 yılı, ABD’nin Bağımsızlık Bildirgesi’nin 250. yıl dönümü olması sebebiyle iki ülke arasındaki özel ilişkinin yeniden teyit edildiği bir dönem olarak görülüyor.

Kral Charles, ziyaret kapsamında ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada ortak değerlere vurgu yaparken, iklim değişikliği ve küresel güvenlik gibi konularda iş birliği mesajı vermişti.

Ziyaretin programı Washington temaslarının ardından New York ve Virginia duraklarıyla devam ediyor. Beyaz Saray’da onurlarına verilen devlet yemeğinde Kral Charles, Trump’a tarihi bir denizaltı zili olan HMS Trump’ı hediye ederek diplomatik nezaketini korumuştu.

Ancak bu tür jestlerin, yaşanan protokol krizlerinin gölgesinde kalması analistler tarafından talihsizlik olarak nitelendiriliyor. Kraliyet çiftinin New York’ta 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret ederek burada hayatını kaybeden İngiliz vatandaşları için çelenk bırakması ve Kraliçe Camilla’nın kültürel projelere katılması planlanıyor.