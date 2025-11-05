Haberler

Trump: New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik

Trump: New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat Müslüman adayı Zohran Mamdani'ye yüklenirken tarihi itirafta bulundu. Trump, "Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik, ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin." ifadelerini kullandı.

  • Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini Demokrat aday Zohran Mamdani'nin kazanması üzerine 'New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik' ifadesini kullandı.
  • Zohran Mamdani, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim oldu.
  • New York belediye başkanlığı seçiminde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı ve bu, 1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı olarak belirlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Demokrat aday Zohran Mamdani'ye yüklenerek, "Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik, ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin." değerlendirmesini yaptı.

MAMDANİ'NİN KAZANMASININ ARDINDAN TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

ABD Başkanı Trump, Miami'de gerçekleştirilen "Amerika İş Forumu"na katılarak burada açılış konuşmasını yaptı. Ağırlıklı olarak kendi yönetiminin 1 yıldaki ekonomik adımlarından övgüyle bahseden Trump, görevdeki bir yılda eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 4 yılda yaptıklarından daha fazlasını başardıklarını savundu. Başta New York olmak üzere bazı eyaletlerde yapılan belediye başkanlığı ve eyalet valiliği seçimlerine değinen ABD Başkanı, seçim sonuçlarından Cumhuriyetçiler olarak pek memnun olmadıklarını söyledi.

"NEW YORK'TA EGEMENLİĞİMİZİN BİR KISMINI KAYBETTİK"

Trump, Mamdani'nin seçimleri kazanmasına ilişkin, "5 Kasım 2024'te (başkanlık seçimlerinde) Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı ve egemenliğimizi yeniden kazandık. Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik ancak bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin." yorumunu yaptı. Seçimlerin "hileli" şekilde yapıldığını savunan Trump, "New York'ta olanları izleyin, korkunç şeyler göreceksiniz. Umarım olmaz ama korkunç şeyler olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

"NEW YORK'TAN BİRÇOK KİŞİ KAÇACAK"

Demokratların New York'ta bir "komünist" adayı seçtiklerini ve eğer Kongre ara seçimlerini kazanırlarsa aynı şeyi Kongre'de de yapacaklarını savunan Trump, Cumhuriyetçi seçmenlere buna izin vermemeleri çağrısında bulundu.

"Kongre'deki Demokratların Amerika'ya ne yapmak istediğini görmek istiyorsanız, dün New York'ta yapılan seçimlerin sonucuna bakın." diyen Trump, New York'taki birçok kişinin yakında "komünizmden" kaçarak başka şehirlere göç edeceğini ileri sürdü.

SON 56 YILIN EN YOĞUN KATILIM GÖSTERİLEN SEÇİMİ

Resmi olmayan sonuçlara göre, 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, "ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç ve ilk Müslüman isim" oldu. CBS News'un verilerine göre, seçimde 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu, "1969'dan bu yana kayda geçen en yüksek katılım oranı" oldu.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Güncel
Ordu'da taş ocağındaki göçükten 1 işçinin cansız bedeni çıkarıldı

Taş ocağındaki göçükten acı haber geldi
Erdoğan'la ilgili sözleri nedeniyle CHP lideri Özel'e soruşturma

Mitingin ardından Özgür Özel'e jet hızında soruşturma
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Delinin zoruna bak. Abd nin İstanbulu gitti diye, geri almak için tüm muhalefeti içeri tıkar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama

Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden bomba açıklama
Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazıyor

Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Yok artık' dedirten öngörü

İslam Memiş'ten altın fiyatları için "Yok artık" dedirten tahmin
Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.