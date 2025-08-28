TRT1 yayın akışı? 28 Ağustos TRT1'de hangi diziler var?
Ekranların sevilen ve en çok izlenen kanallarından biri olan TRT 1'in yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından her gün merakla araştırılıyor. Bugün TRT 1 ekranlarında hangi dizinin yayınlanacağı ise, izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, TRT1 yayın akışı? 28 Ağustos TRT1'de hangi diziler var?
Sevilen dizilere ev sahipliği yapan TRT 1'in yayın akışı, her gün pek çok izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle prime time saatlerinde ekrana gelen yapımlar, geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitliyor. Kamu yayıncısı kimliğiyle öne çıkan TRT 1, yerli dizilerden belgesellere, spor programlarından kültür-sanat içeriklerine kadar zengin bir yayın akışı sunuyor. TRT1 'in yayın akışı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.
TRT1 YAYIN AKIŞI!
- 05:15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
- 06:10 – Kara Tahta
- 09:05 – Kendi Düşen Ağlamaz
- 12:15 – Seksenler
- 14:15 – Teşkilat
- 17:45 – Kim Gitsin?
- 19:00 – Ana Haber
- 19:55 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Maç Özel
- 20:30 – UEFA Konferans Ligi Play-Off: U.Craiova - İstanbul Başakşehir
- 22:30 – Maç Sonu
- 23:30 – Gönül Dağı
- 02:30 – Leyla ile Mecnun
- 05:20 – Seksenler
28 Ağustos 2025 TRT1 yayın akışı bu şekilde.