TRT1 yayın akışı? 28 Ağustos TRT1'de hangi diziler var?

TRT1 yayın akışı? 28 Ağustos TRT1'de hangi diziler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekranların sevilen ve en çok izlenen kanallarından biri olan TRT 1'in yayın akışı, televizyon izleyicileri tarafından her gün merakla araştırılıyor. Bugün TRT 1 ekranlarında hangi dizinin yayınlanacağı ise, izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, TRT1 yayın akışı? 28 Ağustos TRT1'de hangi diziler var?

Sevilen dizilere ev sahipliği yapan TRT 1'in yayın akışı, her gün pek çok izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle prime time saatlerinde ekrana gelen yapımlar, geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitliyor. Kamu yayıncısı kimliğiyle öne çıkan TRT 1, yerli dizilerden belgesellere, spor programlarından kültür-sanat içeriklerine kadar zengin bir yayın akışı sunuyor. TRT1 'in yayın akışı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TRT1 YAYIN AKIŞI!

  • 05:15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:10 – Kara Tahta
  • 09:05 – Kendi Düşen Ağlamaz
  • 12:15 – Seksenler
  • 14:15 – Teşkilat
  • 17:45 – Kim Gitsin?

TRT1 yayın akışı? 28 Ağustos TRT1'de hangi diziler var?

  • 19:00 – Ana Haber
  • 19:55 – İddiaların Aksine
  • 20:00 – Maç Özel
  • 20:30 – UEFA Konferans Ligi Play-Off: U.Craiova - İstanbul Başakşehir
  • 22:30 – Maç Sonu
  • 23:30 – Gönül Dağı
  • 02:30 – Leyla ile Mecnun
  • 05:20 – Seksenler

28 Ağustos 2025 TRT1 yayın akışı bu şekilde.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
MSB kaynakları: Suriye hükümetinin alacağı her türlü tedbire destek veririz

Türkiye'nin mesajı çok net! Tünel kazan teröristler şimdi yandı
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat rakamlarla duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yerken öldürdü
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim'de Meclis'e geliyor

Yıllardır konuşuluyordu! 1 Ekim itibarıyla Meclis'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.