TRT1 yayın akışı? 28 Ağustos TRT1'de hangi diziler var?

Sevilen dizilere ev sahipliği yapan TRT 1'in yayın akışı, her gün pek çok izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle prime time saatlerinde ekrana gelen yapımlar, geniş bir izleyici kitlesini ekran başına kilitliyor. Kamu yayıncısı kimliğiyle öne çıkan TRT 1, yerli dizilerden belgesellere, spor programlarından kültür-sanat içeriklerine kadar zengin bir yayın akışı sunuyor. TRT1 'in yayın akışı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

TRT1 YAYIN AKIŞI!

05:15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:10 – Kara Tahta

09:05 – Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 – Seksenler

14:15 – Teşkilat

17:45 – Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Maç Özel

20:30 – UEFA Konferans Ligi Play-Off: U.Craiova - İstanbul Başakşehir

22:30 – Maç Sonu

23:30 – Gönül Dağı

02:30 – Leyla ile Mecnun

05:20 – Seksenler

28 Ağustos 2025 TRT1 yayın akışı bu şekilde.