TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI | TRT1 yayın akışında neler var? TRT 1 CANLI İZLE

TRT1'in yayın akışı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, bu akşam TRT1 ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalı olan TRT izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Peki, 6 Haziran Perşembe günü TRT1 ekranlarında hangi programlar ve diziler olacak?

TRT 1 6 Haziran 2024 yayın akışı şu şekilde:

06:33 İstiklal Marşı

06:35 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

07:05 Kara Tahta

Yarım kalan bir aşk hikayesini ve geçmişle hesaplaşmaları konu alan "Kara Tahta" dizisi, Atlas ve Irmak'ın yaşadığı aşk öyküsünü merkeze alır. Atlas'ın lise yıllarındaki aşkıyla matematik öğretmeni olarak karşılaşmasıyla gelişen olayları anlatan dizi, yarıda kalan bir hikayeyi işler.

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

"Alişan ile Hayata Gülümse" programı, alanında saygın ve güvenilir uzmanları, Yeşilçam ve sahnelerin birbirinden ünlü isimler ile yurdun dört bir yanından konukları ağırlayacak.

13:15 Seksenler

Seksenler dizisi Türkiye'nin, 1980'lerin başından günümüze değin geçen 39 yıllık geçmişinin ve değişiminin hikayesidir. Kaybolan yılları, yitirdiğimiz değerleri, geçmişe özlemi klasik bir Türk ailesi üzerinden anlatan Seksenler, sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne serecek.

14:30 Gönül Dağı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Gönül Dağı' dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

17:45 Lingo Türkiye

Zamanın hızla ilerlediği program Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlayacak. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar elenecek.

19:00 Ana Haber

TRT1 Ana Haber bülteni her gün ekrana geliyor.

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

"Sen Türkülerini Söyle" yarışma programında, birbirinden başarılı sesler, jüri karşısında türkülerini seslendirecekler. Yarışmacılar gecenin birincisi olmak ve "Süper Final"de yarışmaya hak kazanabilmek için etkileyici performanslar sergileyecekler.

00:15 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

Tarihin akışını değiştiren büyük lider Sultan Mehmed'in mücadelesi ve yaşadığı dönemin atmosferiyle büyülenmeye hazır olun!