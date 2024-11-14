TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var?

14 Kasım Perşembe günü TRT 1'de izleyiciler için geniş bir program akışı sunuluyor. Gün sabahın erken saatlerinde belgesel programları ve kültürel içeriklerle başlıyor. TRT 1 izleyicileri, bugün hangi dizilerin ve programların yayınlanacağını merak ediliyor. 14 Kasım Perşembe günü TRT 1'de hangi diziler var? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? İşte, TRT 1 yayın akışı!

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

08.50 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Karınca Adam"

22.30 Yabancı Sinema "Buz Yolu"

00.40 Yabancı Sinema "Karınca Adam"

02.25 Lingo Türkiye

03.30 Masumlar Apartmanı

TRT 1 İZLE

Gün içinde farklı program seçenekleri sunan TRT 1, her yaştan izleyiciye hitap eden bir yayın akışına sahip. Ayrıntılı bilgi ve tam liste için TRT'nin resmi web sitesinden güncel yayın akışına göz atabilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT 1'i canlı olarak izlemek için TRT'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yayın akışına erişebilirsiniz. TRT'nin sunduğu çevrimiçi yayın hizmeti sayesinde, diziler, programlar, haberler ve belgeseller gibi çeşitli içerikleri herhangi bir cihazdan izleme imkânınız bulunuyor. TRT 1'in canlı yayın sayfasına veya uygulamasına erişim sağlayarak yayın akışını kesintisiz takip edebilirsiniz.