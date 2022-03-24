TRT 1 güncel frekans bilgileri! PORTEKİZ - TÜRKİYE maçı TRT 1 frekans güncellemesi! TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne? - Haberler

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TRT 1 güncel frekans bilgileri! PORTEKİZ - TÜRKİYE maçı TRT 1 frekans güncellemesi! TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne?

Haberler.com - Gündem
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TRT 1 güncel frekans bilgileri! PORTEKİZ - TÜRKİYE maçı TRT 1 frekans güncellemesi! TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Peki, TRT 1 güncel frekans bilgileri! PORTEKİZ - TÜRKİYE maçı TRT 1 frekans güncellemesi! TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne?

TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki Portekiz-Türkiye maçı için frekans güncellemesi yapıldı. Peki, TRT 1 güncel frekans bilgileri! PORTEKİZ - TÜRKİYE maçı TRT 1 frekans güncellemesi! TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne? İşte detaylar...

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

Maçın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın şifresiz yayın hakları kapsamında Portekiz-Türkiye maçının TRT 1'den izlenebilmesi için frekans bilgileri güncellenecek.

UEFA'nın şifresiz yayın hakları Türkiye ile sınırlı olması nedeniyle izleyicilerin Portekiz-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 ekranlarında daha kaliteli ve kesintisiz olarak izleyebilmeleri için Türkiye kapsama alanındaki frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

Buna göre TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

  • TÜRKSAT 4A
  • Frekans 11794
  • Polarizasyon V(Dikey)
  • Sembol Oranı 30000
  • FEC 3/4

Portekiz-Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

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