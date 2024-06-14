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TRT 1 güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT 1 frekans güncelleme ayarı nasıl yapılır?

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TRT 1 güncel frekans bilgileri! TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye'nin de yer aldığı EURO 2024 maçları TRT 1 frekans güncellemesi nasıl yapılır? TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne? İşte, TRT 1 frekans güncellemesi!

TRT 1 uydu frekans bilgileri merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan programları, dizileri ve maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, EURO 2024 maçları TRT 1 frekans güncellemesi! TRT 1 Turksat frekans bilgileri ne? İşte TRT 1 Turksat 4A frekans bilgileri haberimizde...

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

  • Uydu: TÜRKSAT 4A
  • Frekans: 11794
  • Polarizasyon: V Dikey
  • Sembol Oranı: 30.000
  • FEC: 3/4

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 güncel frekans bilgileri! (EURO 2024) TRT 1 frekans güncelleme ayarı nasıl yapılır?

14 HAZİRAN TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.15 Seksenler

14.35 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Almanya-İskoçya"

00.15 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

02.40 Gönül Dağı

05.10 Seksenler

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