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Araç sahipleri, trafik sigortası teklifi alırken zorunlu güvencenin kapsamını, varsa ek hizmetleri ve toplam primi ayrı ayrı incelemelidir. Böylece farklı fiyatların hangi koşullarda sunulduğu daha açık görülebilir.

Trafik Sigortası Fiyatları Neden Değişiyor?

Trafik sigortası primleri her araç ve sürücü için aynı olmayabilir. Teklif oluşturulurken aracın özelliklerinin yanı sıra kullanım şekli, sigortalının hasar geçmişi, hasarsızlık basamağı ve poliçenin başlangıç tarihi gibi bilgiler de dikkate alınabilir.

Örneğin hususi kullanım amacıyla kayıtlı bir otomobil ile ticari amaçla kullanılan bir araç için aynı primin çıkması beklenmez. Benzer şekilde geçmişte hasar kaydı bulunan bir sürücü ile hasarsızlık geçmişi farklı olan bir sürücünün karşılaşacağı teklifler de birbirinden ayrılabilir.

Bu nedenle “trafik sigortası ne kadar?” sorusuna herkes için geçerli tek bir rakam vermek mümkün değildir. Güncel maliyeti öğrenmenin yolu, kendi araç ve sürücü bilgileri üzerinden oluşturulan teklifleri incelemektir.

Trafik Sigortası Tekliflerini Karşılaştırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Trafik sigortası zorunlu bir ürün olsa da tekliflerin fiyatları farklı olabilir. Bu nedenle yenileme döneminde ilk karşılaşılan fiyatı kabul etmek yerine alternatifleri görmek, piyasa koşullarını anlamaya yardımcı olabilir.

Teklifleri değerlendirirken özellikle şu bilgilerin kontrol edilmesi önemlidir:

Araç bilgilerinin doğru girilip girilmediği

Aracın kullanım şeklinin doğru belirtilip belirtilmediği

Hasarsızlık basamağının doğru yansıtılıp yansıtılmadığı

Poliçe başlangıç tarihinin mevcut poliçeyle uyumlu olup olmadığı

Toplam prim tutarı

Ödeme ve varsa taksit seçenekleri

Teklifin geçerlilik süresi

Bu kontroller, yalnızca fiyat üzerinden yapılan bir değerlendirme yerine teklifin gerçek koşullarının anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Farklı Sigorta Şirketlerinden Teklif Almak

Trafik sigortası araştırmasında farklı şirketlerden ayrı ayrı teklif almak zaman alabilir. Karşılaştırma platformları ise gerekli bilgiler girildikten sonra birden fazla seçeneğin aynı süreç içerisinde incelenmesine olanak sağlayabilir.

Koalay'ın platformunda 30'dan fazla sigorta şirketinin ürünleri listelenmektedir.

Buradaki temel avantaj, araç sahibinin yalnızca tek bir şirketin teklifine bağlı kalmadan farklı seçenekleri birlikte değerlendirebilmesidir.

Trafik Sigortası Yenilenirken Fiyat Karşılaştırması Neden Önemli?

Trafik sigortası primleri her araç ve sigortalı için aynı değildir. Aracın türü ve kullanım şekli, ilgili il bilgisi, hasar geçmişi, hasarsızlık basamağı ve poliçe başlangıç tarihi gibi unsurlar fiyatı etkileyebilir. Sigorta şirketlerinin geçerli tarife kuralları içindeki fiyatlandırmaları da farklı tekliflerin oluşmasına neden olabilir.

Teklifleri Karşılaştırırken Kontrol Edilecek Bilgiler

Plaka, araç türü ve sigortalı bilgilerinin doğruluğu.

Aracın kullanım şekli ve hasarsızlık basamağı.

Yeni poliçenin başlangıç tarihi ile mevcut poliçenin bitiş tarihinin uyumu.

Vergiler dahil toplam prim, ödeme ve varsa taksit koşulları.

Teklifin geçerlilik süresi ve poliçede yer alan zorunlu teminat bilgileri.

Varsa ek hizmetlerin bedeli, kapsamı ve kullanım sınırları.

Aynı araç ve sigortalı bilgileriyle, aynı başlangıç tarihi için hazırlanmış teklifler karşılaştırılmalıdır. Bilgilerden biri farklıysa yalnızca fiyatlara bakarak sağlıklı bir değerlendirme yapılamaz.

Kendi aracınız için güncel trafik sigortası seçeneklerini incelemek isteyenler, trafik sigortası tekliflerini karşılaştırabilir ve sunulan alternatifleri fiyatlarıyla birlikte değerlendirebilir.

Koalay Üzerinden Trafik Sigortası Teklifi Alma

Koalay üzerinden gerekli araç ve sigortalı bilgileri girilerek anlaşmalı sigorta şirketlerinin sunduğu trafik sigortası teklifleri incelenebilir. Prim ve ödeme koşulları ile varsa ek hizmetleri aynı araştırma sürecinde görmek, yenileme döneminde seçenekleri değerlendirmeyi kolaylaştırır. Satın alma öncesinde seçilen teklifin bilgileri kontrol edilmeli; düzenlenen poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri doğrulanmalıdır.