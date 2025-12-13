Trabzon Mutfağına Uluslararası Dokunuş: Araklı'da Lezzet Şöleni

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bölgenin mutfak zenginliğini öne çıkarmak amacıyla "Denizden Dağlara Trabzon-Gastro Araklı Yerel Lezzetler" etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir kafede düzenlenen programa; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve TTSO Başkanı Erkut Çelebi katılım gösterdi.

Etkinlikte söz alan Vali Aziz Yıldırım, seyahatlerde gastronominin taşıdığı öneme değindi. Yıldırım, "Çok zengin bir mutfağımız var. Bu mutfağı en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ise gastronominin turizmin önemli bir ayağı olduğunun altını çizerek, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Trabzon mutfağına dair yürütülen çalışmaları aktardı. Çelebi, bölgeye özgü 60'ın üzerindeki ürüne coğrafi işaret almak ve bu ürünlerin üretimini artırmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Trabzon'da çekimleri yapılan dizinin şehrin tanıtımı açısından taşıdığı öneme değinerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.