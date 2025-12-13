Haberler

Trabzon Mutfağına Uluslararası Dokunuş: Araklı'da Lezzet Şöleni

Trabzon Mutfağına Uluslararası Dokunuş: Araklı'da Lezzet Şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen "Denizden Dağlara Trabzon-Gastro Araklı Yerel Lezzetler" etkinliğinde konuşan Vali Aziz Yıldırım, bölgenin zengin mutfağının en iyi şekilde tanıtılması gerektiğini vurguladı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, 60'ın üzerinde ürüne coğrafi işaret almak için çalıştıklarını ve gastronominin turizm için önemine dikkat çekti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, bölgenin mutfak zenginliğini öne çıkarmak amacıyla "Denizden Dağlara Trabzon-Gastro Araklı Yerel Lezzetler" etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir kafede düzenlenen programa; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve TTSO Başkanı Erkut Çelebi katılım gösterdi.

Etkinlikte söz alan Vali Aziz Yıldırım, seyahatlerde gastronominin taşıdığı öneme değindi. Yıldırım, "Çok zengin bir mutfağımız var. Bu mutfağı en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ise gastronominin turizmin önemli bir ayağı olduğunun altını çizerek, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi de Trabzon mutfağına dair yürütülen çalışmaları aktardı. Çelebi, bölgeye özgü 60'ın üzerindeki ürüne coğrafi işaret almak ve bu ürünlerin üretimini artırmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Trabzon'da çekimleri yapılan dizinin şehrin tanıtımı açısından taşıdığı öneme değinerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayşe Şar
Haberler.com / Yaşam
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki taciz iddiası soruşturmasında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
İspanya'dan 200 bin Türk'e iş kapısı! Giden yılda 1 milyon 750 bin lira kazanacak

Avrupa ülkesinden 200 bin Türk'e iş! Yıllık geliri dudak uçuklattı
Ricardo Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil

Quaresma Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı: Cevabı Beşiktaş değil
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Galatasaray'ın transfer rotası yeniden eski aşk Guendouzi

Galatasaray'da transfer rotası eski aşk! İşte o sürpriz isim
İsrail'den Kassam Tugayları'nın liderine suikast saldırısı

İsrail'den bir suikast saldırısı daha! En önemli iki isminden biriydi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Evine girmek üzereyken tek kurşunla öldürüldü

Evine girmek üzereyken tek kurşunla öldürüldü
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
title