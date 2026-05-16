Top Model Türkiye 2026’ya By Mustafa Organizasyon damgası

Top Model Türkiye 2026 Güzellik Yarışması, yarışma başkanı Ali Durgut öncülüğünde, jüri başkanlığını Mustafa Bozkurt’un üstlendiği görkemli bir geceyle gerçekleştirildi. Gecenin ana sponsorluğunu Tamer Köseoğlu üstlenirken, organizasyonun tüm prodüksiyon ve sahne yönetimi By Mustafa Organizasyon tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul’daki DoubleTree by Hilton Istanbul Piyalepasa’da düzenlenen gece; sahne tasarımı, ışık şovları, özel koreografileri ve görsel atmosferiyle davetlilere adeta dünya standartlarında bir final gecesi yaşattı. Yarışmanın koreografisini ise ünlü koreograf Asil Çağıl üstlendi.

Jüri kadrosunda birbirinden önemli isimler yer aldı. Ünlü sanatçılar Lara ve Berna Tan’ın yanı sıra, Muammer Kapucuoğlu, Lütfü Sapmaz, Mehmet Uzunağaca, Suat Yanç, Aydın Akyüz ve Kamil Keskin gecede jüri üyeleri arasında yer aldı.

Geceye damga vuran isimlerden biri sevilen sanatçı Altay oldu. Yeni şarkısı “Kainat Şahit” ile modellerle birlikte sahneye çıkan sanatçı büyük alkış aldı.

Ünlü sanatçı Lara ise muhteşem enerjisiyle salonu adeta coşturdu. Sevilen şarkısı “Katmer Katmer”i seslendiren Lara, sahnede yaptığı “Tacımı geri almaya geldim” esprisiyle geceye damga vururken seyircilerden büyük alkış aldı.

Gecenin en eğlenceli anlarından biri ise Berna Tan’ın sahnesinde yaşandı. Sevilen kına şarkılarıyla davetlileri eğlendiren sanatçı, yüksek enerjisiyle salonu adeta ayağa kaldırdı.

Sunuculuğunu ve sahne performansını başarıyla gerçekleştiren Sevtuğ Kasapbaşoğlu ise enerjisi ve sahne hakimiyetiyle davetlilerden tam not aldı.

Geçtiğimiz yılın birincisi ve dünya güzeli Ari de geceye katılarak büyük ilgi gördü.

Final gecesinin en unutulmaz anlarından biri ise Türkiye güzeli seçilen İclal Demir’in açıklanması sırasında yaşandı. İclal Demir’in ismi, jüri başkanı Mustafa Bozkurt ve ana sponsor Tamer Köseoğlu tarafından birlikte anons edilirken salonda büyük heyecan yaşandı.

Top Model Türkiye 2026’da dereceye giren isimler ise şu şekilde sıralandı:

BAYANLAR KATEGORİSİ

1. İclal Demir

2. Jessica Nova

3. Hacer Şahan

BAYLAR KATEGORİSİ

1. Dilhan Divrikli

2. Murat Çakın

3. Emirhan Haraç

Gecenin başında ve finalinde konuşma yapan yarışma başkanı Ali Durgut, organizasyona katkılarından dolayı jüri başkanı Mustafa Bozkurt ve By Mustafa Organizasyon ekibine özel teşekkür etti. Durgut konuşmasında, “Top Model Türkiye artık dünya standartlarında bir marka haline geldi. Önümüzde Miss Universe düzeyinde çok daha büyük, dünya çapında bir organizasyon bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Ali Durgut ve By Mustafa Organizasyon ekibinin, uluslararası çapta gerçekleştirilecek yeni güzellik yarışması projeleri için şimdiden kolları sıvadığı öğrenildi.

Moda, müzik, sanat ve görsel şovların buluştuğu Top Model Türkiye 2026 finali, organizasyon kalitesi ve sahne şovlarıyla davetlilerden tam not alırken, özellikle By Mustafa Organizasyon imzası taşıyan gece sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com