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Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu

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Ünlü aktör Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ve elmas ticareti yapan bir oligarkın eski karısı olan Elsina Khayrova ile Londra'daki bir partide öpüşürken görüntülendi. İkilinin birlikte geldiği partide, Cruise'nin Elsina'ya sırılsıklam aşık olduğu iddia edildi. Elsina Khayrova, daha önce Rus iş adamı Dmitry Tsetkov ile evliydi ve Londra'da 18 milyon sterlin değerindeki evlerini paylaşıyordu. Khayrova'nın boşanma aşamasında 1 milyon değerindeki çanta koleksiyonunu sakladığı da biliniyor.

Ünlü aktör Tom Cruise, 61 yaşında, Rus milletvekilinin kızı ve bir elmas tüccarının eski karısı olan Elsina Khayrova (36) ile Londra Mayfair'deki bir partide öpüşürken görüntülendi. Cruise ve Khayrova, Grosvenor Meydanı'ndaki partiye birlikte gelerek diğer konukları şaşırttı. Çift, etkinlikten erken ayrıldı ve Cruise, yoğun fotoğraf isteği nedeniyle rahatsız oldu. Elsina Khayrova'nın önceki evliliği, Rus işadamı Dmitry Tsetkov ile olan 22 milyon sterlinlik malikane ve Londra'daki 18 milyon sterlinlik evi içeriyordu. Khayrova, geçen yaz kocasından boşandı ve boşanma sürecinde 1 milyon sterlinlik çanta koleksiyonuyla manşetlere çıktı.

61 yaşındaki Tom Cruise, önde gelen bir Rus milletvekilinin kızı ve elmas ticareti yapan bir oligarkın eski karısı olan sosyetik Elsina Khayrova (36) ile Londra Mayfair'deki bir partide öpüşürken görüntülendi.

Etkinliğin konuklarından biri, etkinlikte Tom Cruise'nin Elsina'ya sırılsıklam aşıl olmuş gibi göründüğü söyledi.

İkilinin geçen Cumartesi akşam 21.00 civarında Grosvenor Meydanı'ndaki partiye birlikte geldi. Çifti beraber gören konuklar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Çift etkinlikten diğer misafirlere göre çok erken ayrıldı. Bir kaynak davetlilerin Cruise'den yoğun bir şekilde kendileri ile fotoğraf çektirmek istediklerini bu durumdan rahatsız olan Cruisei DJ'den Rusya fotoğraf çektirmek istemediğini davetlilere söylemesini rica etti.

İngiliz vatandaşı olan eski model, daha önce Surrey'deki Wentworth malikanesinde 22 milyon sterlinlik bir malikaneyi ve Londra'da 18 milyon sterlin değerindeki evleri paylaştığı Rus iş adamı Dmitry Tsetkov ile evliydi.

Çift ayrıca milyonlarca pound değerinde araba, mücevher ve sanat koleksiyonlarının yanı sıra hem Dubai'de hem de Kıbrıs'ta mülklere sahipti.

Khayrova, kocasından geçen yaz boşandı. Boşanma aşamasında kocasından 1 milyon değerindeki çanta koleksiyonunu saklamasıyla manşetlere çıktı.

Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu

Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu

Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu

Tom Cruise, Rus milletvekilinin kızı ile aşkı buldu

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Kaynak: Haberler.com / Ünlüler

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