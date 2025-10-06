Tolga Mendi kimdir? Damla Can'ın sevgilisi Tolga Mendi kaç yaşında, nereli?

Umre ziyaretinde birlikte görüntülenen Damla Can ve Tolga Mendi, sosyal medyada adeta olay yarattı! Survivor'un dikkat çeken ismi Damla Can'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Tolga Mendi bir anda merak konusu haline geldi. Yakışıklı oyuncu Tolga Mendi kimdir, kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TOLGA MENDİ KİMDİR?

Tolga Mendi, Türk dizi oyuncusudur. 23 Mart 1993 tarihinde Adana'da doğmuştur. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Çukurova Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okumuştur. İki dönem oyunculuk eğitimi almış olan Mendi, 2015 yılında Show TV'de yayınlanan Acı Aşk dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

2017 yılında yayınlanan Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı Hazar Bozok karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 2020 yılında ise Sol Yanım dizisinde Selim Kutlusoy rolünü üstlenmiştir. Aktif olarak oyunculuk kariyerine devam etmektedir.

TOLGA MENDİ KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Tolga Mendi, 2025 yılı itibarıyla 32 yaşındadır. Henüz genç sayılabilecek yaşına rağmen sektörde önemli projelerde yer alarak adından söz ettirmeyi başarmıştır.

TOLGA MENDİ NERELİ?

Tolga Mendi, Türkiye'nin güneyinde yer alan Adana ilinde doğmuştur. Bu köklü şehirde başlayan yaşamı ve eğitim süreci, onu oyunculuk kariyerine hazırlayan temel adımlar arasında yer almıştır.

TOLGA MENDİ'NİN KARİYERİ

Tolga Mendi, oyunculuk kariyerine 2015 yılında Show TV'de yayımlanan Acı Aşk dizisinde Haydar karakteriyle başladı. Bu ilk deneyim, onun için sektörde sağlam bir başlangıç oldu. Ardından 2016 yılında Rüzgarın Kalbi dizisinde rol aldı. Ancak asıl çıkışını 2017 yılında aynı kanalda yayınlanan Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı Hazar Bozok karakteriyle yaptı.

Bu rol, Tolga Mendi'nin geniş kitlelerce tanınmasını sağladı ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Sonrasında 2020 yılında Sol Yanım dizisinde Selim Kutlusoy karakteriyle ekranlarda yer aldı ve oyunculuk yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tolga Mendi, oyunculuk kariyerini sürdürüyor ve yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

Ajans olarak Aslı İslamoğlu Agent & Management ile çalışmakta olan oyuncu, kendini hem fiziksel hem de mesleki anlamda geliştirmeye devam ediyor. Fitness tutkusu, disiplinli çalışma anlayışı ve tiyatro-sinema ilgisi onu sektörde farklı kılan özellikler arasında sayılıyor.