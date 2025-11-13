Haberler

TOKİ'nin 444'lü müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?

Güncelleme:
TOKİ'nin müşteri hizmetleri için kullanılan 444'lü çağrı merkezi numarası araştırılıyor Bu hat üzerinden vatandaşlar, konut projeleriyle ilgili soru, talep ve başvuru süreçlerine dair destek alabilir. Çağrı merkezi, özellikle yoğun dönemlerde TOKİ projelerine ilişkin bilgilendirme amacıyla sıkça tercih edilmektedir.

Türkiye genelinde sosyal konut üretimi yapan TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlara uygun maliyetlerle konut sahibi olma imkânı sunar. Kurumun yürüttüğü projeler arasında konut üretimi, kentsel dönüşüm ve çeşitli sosyal donatı inşaatları yer alır. 444'lü müşteri hattı da bu kapsamda vatandaşların bilgiye hızlı erişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

TOKİ'den konut sahibi olanlar ile yeni projeler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, merak ettikleri soruları kurumun 444 86 54 numaralı çağrı merkezine ileterek yanıt alabiliyor. Ayrıca toki.gov.tr üzerinde yer alan Bilgi Edinme bölümü, Alo 181 hattı, CİMER başvuru sistemi ve resmi sosyal medya hesapları da başvuru sahiplerinin sıkça kullandığı iletişim yolları arasında bulunuyor.

YOĞUN BAŞVURU VE SORU AKIŞI

TOKİ, her gün farklı iletişim kanallarından yüzlerce soru ve talep alıyor. Konut projelerinin kapsamı, ödeme planları, kura süreçleri ve teslim tarihleri gibi pek çok konu, vatandaşlar tarafından en çok yöneltilen başlıklar arasında yer alıyor. Kurum, bu talepleri hızlı biçimde yanıtlayarak başvuru sahiplerinin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

