TOKİ ikametgah reddedildi hatası nedir? Başvurunun ikametgah şartı nedeniyle reddedilmesi çözümü nedir, nasıl düzeltilir?

T.C. kimlik numaralarına göre belirlenen takvime bağlı olarak TOKİ başvuruları aşamalı şekilde alınıyor. 10 Kasım 2025'te başlayan süreç, ilk beş gün boyunca kimlik numarasının son hanesine göre farklı gruplara açılıyor. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri ise TOKİ'de ikametgâh şartı nedeniyle başvurunun reddedilmesi. Peki bu hata neden oluşur, nasıl düzeltilir?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Online başvuruda sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale ya da ATM aracılığıyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

İLK KONUT TESLİMLERİ MART 2027'DE BAŞLAYACAK

Projede yer alacak konutlar, 1+1 ve 2+1 tiplerinde, yatay mimariye uygun ve bölgenin dokusunu yansıtan şekilde tasarlanacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ya da daha fazla çocuğu bulunan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre; şehit aileleri, terör/harp/vazife malulleri ile gaziler ve engellilere yüzde 5, çok çocuklu ailelere yüzde 10, emeklilere ve 18-30 yaş arasındaki gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan sağlanacak. Projeye, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, son 10 yıldır vatandaşlık şartını taşıyan ve kendisi, eşi veya çocukları adına kayıtlı konutu bulunmayan kişiler başvurabilecek.

TOKİ BAŞVURU REDDEDİLDİ NE ANLAMA GELİYOR?

Başvuru sırasında eksik bilgi, hatalı beyan veya uygunluk şartlarının karşılanmaması gibi durumlar tespit edildiğinde sistem başvuruyu reddediyor. Bu nedenle başvuru yapan kişilerin bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri ve şartları karşılayıp karşılamadıklarını doğrulamaları gerekiyor. Başvuruların önemli bir kısmı, kriterlerin sağlanmaması nedeniyle olumsuz sonuçlanabiliyor.

TOKİ İKAMETGAH REDDEDİLDİ HATASI NEDİR?

Bazı başvuru sahipleri, "İkametgah ve nüfusa kayıtlı olduğu il sorgusundan hata alınmaktadır, tekrar başvurabilir veya banka üzerinden başvuru yapabilirsiniz." uyarısıyla karşılaşabiliyor. Bu hata genellikle sistemsel sorgu kaynaklı oluyor. Böyle bir durumda vatandaşların yeniden başvuru yapmayı denemesi veya ilgili banka ve TOKİ yetkilileriyle iletişime geçerek izlemeleri gereken adımlar hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.