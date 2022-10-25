Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TOKİ sosyal konut projesi hakkında merak edilenler. Geçtiğimiz günlerde başvuruları sonlanan TOKİ "İlk Evim İlk İş yerim" projesi hakkında temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların içerisinde TOKİ evlerinin ne zaman teslim edileceği de yer aldı. Peki, TOKİ evler ne zaman teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut evler ne zaman verilecek?

TOKİ evler ne zaman teslim edilecek? sorusu TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün TOKİ sosyal konut evlerinin temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ evlerinin ne zaman teslim edileceği hakkında bilgi verdi. Peki, TOKİ evler ne zaman teslim edilecek? 2022 TOKİ sosyal konut evler ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

TOKİ EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilimizin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracağız. Türkiye ekonomisi proje kapsamında yapılacak 900 milyar liralık yeni yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Akşam başka sabah başka, yalan yok ha. Ne dediysek o. Bugüne kadar ne dediysek o. TOKİ'nin yapılmış konutlarını biliyorsunuz bunları hep görüyorsunuz. Temel atma törenimizi Malatya ve Elazığ depremlerinin üçüncü, İzmir depreminin ikinci yılında yapıyor olmamız da ayrıca anlamlıdır. Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak inşallah bu projeyi de aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Bu tarihi projenin hazırlıklarını yürüten ve icrasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, TOKİ'mize, yüklenici firmalara, mimar, mühendis ve işçilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Bugün 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Halihazırda kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu buldu. Ülkemizde 28.5 milyon konutun 13.5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ'nin yaptığı evlerden hak kazanamayan vatandaşlarımız arsalar sayesinde kendi evini yapacaklar. Arsalar bizden. Çok bereketli bir konut atılımı bizi bekliyor." dedi. Ardından şu sözleri ile devam etti;

"Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Konut ve arsalarımızın tamamı hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşımız daha huzurlu, daha güvenli yuvasına kavuşmuş yaklaşık yarım milyon insanımızı istihdam edecek iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimizin yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir. Temelini attığımız ilk etap 5 bin 615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi kapsıyor."