Haberler

TOKİ'den ev almak caiz mi, değil mi, helal mi, haram mı?

TOKİ'den ev almak caiz mi, değil mi, helal mi, haram mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin il il kontenjanlar açıklandı. Tanıtım töreninin ardından başvuru şartları, ödeme planı, peşinat oranları ve taksitlendirme detayları da netlik kazandı. Vatandaşlar, projeye yoğun ilgi gösterirken akıllarda bir soru var: TOKİ'den ev almak dinen uygun mu, yani caiz mi yoksa haram mı?

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuru koşulları, taksit seçenekleri ve peşinat miktarları açıklanırken, birçok kişi bu sistemle ev sahibi olmanın dini açıdan hükmünü araştırıyor. TOKİ aracılığıyla konut almak helal mi, haram mı sorusu sıkça gündeme geliyor.

TOKİ'DEN EV ALMAK CAİZ Mİ?

Dr. Fatih Mehmet Aydın "TOKİ'den ev almak caiz midir?" sorusunu yanıtladı.

TOKİ'den ev almak caiz mi, değil mi, helal mi, haram mı?26 Kasım 2024 Diyanet TV yayını

Dr. Fatih Mehmet Aydın 26 Kasım 2024'te şu ifadeleri kullandı

"TOKİ'den ev almak caiz midir? Bu durum faize girer mi? Çünkü altı aylık bir zaman diliminde memur maaşlarına endeksili olarak bir artış var. Faiz midir, değil midir diyor. Evvela ifade edelim ki bankadan kredi çekerek efendim TOKİ'den ev almak caiz değildir faizdir adı üstünde.Bunun dışında sizin de işaret ettiğiniz gibi geriye yönelik olarak, hani gidiyorsunuz TOKİ'den bir ev alıyorsunuz. Evin fiyatı belli. Yüz altmışbin lira mesela. Yani şimdi öyle bir ev yok da diyelim iki milyon diyelim. Şimdi evi satın aldınız. Ben ev aldığım zaman TOKİ'den almıştım da fiyat öyleydi, evet o fiyat, o öyleydi, o kaldı TOKİ'den ev aldım deyince sorunun cevabı otomatikman ortaya çıktı. Yani evet doğru yüz altmışbin. Liraya iki milyona evi satın aldınız. Daha sonra bunun ödemelerini yapmaya başlıyorsunuz. On yıl ödemesi vardı bizim aldığımız dönemde efendim ödemelerini yaparken geriye yönelik olarak her altı ayda bir devlet memur maaşına gelen artış baz alınarak bu TOKİ, efendim kişinin TOKİ'ye olan borçlarına da bir artış meydana geliyordu. Din Üst Yüksek Kurulumuz bu artışı paranın değer kaybı olarak nitelendirmekte. Yani paranın değerinde meydana gelen kaybın efendim oraya eklenmesi olarak kabul etmekte.

Ondan dolayı biz bu noktada malum paranın değer kaybının paranın aslına eklenmesini caiz görüyoruz. İmam Ebu Yusuf'un fetvasına binaen, ondan dolayı böyle bir durumda TOKİ'den bu şekilde ev almakta bir sakınca yoktur."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.