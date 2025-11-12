TOKİ'den ev almak caiz mi, değil mi, helal mi, haram mı?

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projesinin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuru koşulları, taksit seçenekleri ve peşinat miktarları açıklanırken, birçok kişi bu sistemle ev sahibi olmanın dini açıdan hükmünü araştırıyor. TOKİ aracılığıyla konut almak helal mi, haram mı sorusu sıkça gündeme geliyor.

TOKİ'DEN EV ALMAK CAİZ Mİ?

Dr. Fatih Mehmet Aydın "TOKİ'den ev almak caiz midir?" sorusunu yanıtladı.

26 Kasım 2024 Diyanet TV yayını

Dr. Fatih Mehmet Aydın 26 Kasım 2024'te şu ifadeleri kullandı

"TOKİ'den ev almak caiz midir? Bu durum faize girer mi? Çünkü altı aylık bir zaman diliminde memur maaşlarına endeksili olarak bir artış var. Faiz midir, değil midir diyor. Evvela ifade edelim ki bankadan kredi çekerek efendim TOKİ'den ev almak caiz değildir faizdir adı üstünde.Bunun dışında sizin de işaret ettiğiniz gibi geriye yönelik olarak, hani gidiyorsunuz TOKİ'den bir ev alıyorsunuz. Evin fiyatı belli. Yüz altmışbin lira mesela. Yani şimdi öyle bir ev yok da diyelim iki milyon diyelim. Şimdi evi satın aldınız. Ben ev aldığım zaman TOKİ'den almıştım da fiyat öyleydi, evet o fiyat, o öyleydi, o kaldı TOKİ'den ev aldım deyince sorunun cevabı otomatikman ortaya çıktı. Yani evet doğru yüz altmışbin. Liraya iki milyona evi satın aldınız. Daha sonra bunun ödemelerini yapmaya başlıyorsunuz. On yıl ödemesi vardı bizim aldığımız dönemde efendim ödemelerini yaparken geriye yönelik olarak her altı ayda bir devlet memur maaşına gelen artış baz alınarak bu TOKİ, efendim kişinin TOKİ'ye olan borçlarına da bir artış meydana geliyordu. Din Üst Yüksek Kurulumuz bu artışı paranın değer kaybı olarak nitelendirmekte. Yani paranın değerinde meydana gelen kaybın efendim oraya eklenmesi olarak kabul etmekte.

Ondan dolayı biz bu noktada malum paranın değer kaybının paranın aslına eklenmesini caiz görüyoruz. İmam Ebu Yusuf'un fetvasına binaen, ondan dolayı böyle bir durumda TOKİ'den bu şekilde ev almakta bir sakınca yoktur."