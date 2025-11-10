TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ başvurusu son gün ne zaman, başvuru devam ediyor mu, bitti mi?

TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru süreci 10 Kasım 2025 itibarıyla başladı. Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilecek proje kapsamında uygun koşullarda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, belirlenen takvime göre başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuruların ilk günlerinde TC kimlik numarasının son rakamına göre sistematik bir sıralama uygulanacak ve yoğunluk azaltılacak. 15 Kasım'dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden projeye başvuru yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek. Proje, Türkiye genelinde toplam 500 bin sosyal konutun hayata geçirilmesini içeriyor. Başvuruların sona ermesinin ardından, TOKİ tarafından belirlenen takvime göre kura çekimleri ve hak sahipliği süreçleri başlatılacak.

TOKİ BAŞVURUSU HANGİ BANKALARDAN YAPILIYOR?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular hem e-Devlet sistemi üzerinden hem de belirlenen banka şubelerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Banka şubelerinden yapılan başvuruların 19 Aralık 2025 tarihinde sona ereceği açıklandı. Bankalar, başvuru sürecine ilişkin tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar, belirtilen tarihler arasında kimlik belgesiyle birlikte en yakın Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası şubesine giderek başvuru işlemini tamamlayabilecek.

TC NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

Sistemde oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla, e-Devlet üzerinden yapılacak TOKİ başvurularında TC kimlik numarasının son hanesine göre belirli tarihler uygulanacak. 10 Kasım'da TC kimlik numarasının sonu "0" olan vatandaşlar başvuru yapabiliyor. 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6" ve 14 Kasım'da "8" ile biten vatandaşların başvuru hakkı bulunuyor. Bu uygulama yalnızca kampanyanın ilk beş günü için geçerli olacak.

15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru işlemini gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci 10 Kasım'da başlamış olup, e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık 2025'te sona erecek.