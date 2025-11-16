TOKİ başvuru sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru saysı kaç?

'Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinin başvurularını 10 Kasım Salı günü başladı. Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. A Haber'e konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 günde TOKİ'ye kaç kişinin başvurduğunu açıkladı. Peki, TOKİ başvuru sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru sayısı kaç?

TÜRKİYE GENELİNDE 500 BİN SOSYAL KONUT HAMLESİ

81 ilde hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesiyle toplam 500 bin konut inşa edilecek. Bu kapsamda İstanbul'da ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da devreye alınacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık 2 milyon kişinin barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

EN FAZLA KONUT YAPILACAK İLLER

Planlamaya göre en yüksek sayıda konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da yapılacak. Bu sıralama, şehirlerin nüfus yoğunluğu, barınma talebi ve ekonomik dinamikleri dikkate alınarak belirlendi.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YOĞUN İLGİ

Projeye başvurular 10 Kasım'da başladı ve 19 Aralık'a kadar sürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beşinci gün itibarıyla 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı.

İllere göre dağılım ise henüz açıklanmadı.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU SİSTEMİ

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılıyor. İşlemler, TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde kabul ediliyor.

• Pazartesi: Son rakamı 0 olanlar

• Salı: Son rakamı 2 olanlar

• Sistem bu şekilde devam ediyor.

TAKSİTLER VE KURA TAKVİMİ

Aylık taksitler İstanbul'da 7.313 TL'den, diğer illerde ise 6.750 TL'den başlıyor. İnşa ve ihale süreçleri kasım ayında başlarken, ilk kura çekimlerinin aralık ayında yapılması planlanıyor. Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027 itibarıyla öngörülüyor.