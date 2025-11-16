Haberler

TOKİ başvuru sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru saysı kaç?

TOKİ başvuru sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru saysı kaç?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ'nin 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etme projesi kapsamında, başvurular 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden kabul edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir'de en çok konutun yapılacağı iller arasında yer alırken, başvuruların 5. gününde 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığı belirtildi. İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasının da devreye alınacağı projede, yaklaşık 2 milyon kişinin barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

'Yüzyılın Konut Projesi" olarak adlandırılan TOKİ 500 bin konut sosyal konut projesinin başvurularını 10 Kasım Salı günü başladı. Projeye başvurular 19 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek. A Haber'e konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 günde TOKİ'ye kaç kişinin başvurduğunu açıkladı. Peki, TOKİ başvuru sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru sayısı kaç?

TÜRKİYE GENELİNDE 500 BİN SOSYAL KONUT HAMLESİ

81 ilde hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesiyle toplam 500 bin konut inşa edilecek. Bu kapsamda İstanbul'da ilk kez TOKİ aracılığıyla kiralık konut uygulaması da devreye alınacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla yaklaşık 2 milyon kişinin barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

EN FAZLA KONUT YAPILACAK İLLER

Planlamaya göre en yüksek sayıda konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'da yapılacak. Bu sıralama, şehirlerin nüfus yoğunluğu, barınma talebi ve ekonomik dinamikleri dikkate alınarak belirlendi.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YOĞUN İLGİ

Projeye başvurular 10 Kasım'da başladı ve 19 Aralık'a kadar sürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beşinci gün itibarıyla 2 milyon 879 bin geçerli başvuru alındığını açıkladı.

İllere göre dağılım ise henüz açıklanmadı.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU SİSTEMİ

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılıyor. İşlemler, TC kimlik numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde kabul ediliyor.

• Pazartesi: Son rakamı 0 olanlar

• Salı: Son rakamı 2 olanlar

• Sistem bu şekilde devam ediyor.

TAKSİTLER VE KURA TAKVİMİ

Aylık taksitler İstanbul'da 7.313 TL'den, diğer illerde ise 6.750 TL'den başlıyor. İnşa ve ihale süreçleri kasım ayında başlarken, ilk kura çekimlerinin aralık ayında yapılması planlanıyor. Konutların hak sahiplerine teslimi ise Mart 2027 itibarıyla öngörülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.