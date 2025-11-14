Haberler

TOKİ "başvuru reddedildi" hatası alanlar tekrar başvuru yapabilir mi?

10 Kasım 2025'te başlayan başvuru döneminde işlemler, ilk beş gün boyunca T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli şekilde erişime açılıyor. Bu nedenle, "TOKİ başvuru reddedildi" hatası alanların tekrar başvuru yapma durumu araştırılıyor. TOKİ "başvuru reddedildi" hatası alanlar tekrar başvuru yapabilir mi?

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına yönelik hazırlanan TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım itibarıyla alınmaya başlandı. Bu süreçte "başvuru reddedildi" uyarısıyla karşılaşan kişilerin yeniden başvuru yapıp yapamayacağı merak konusu oldu. TOKİ "başvuru reddedildi" hatası alanlar tekrar başvuru yapabilir mi?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine katılmak isteyenler, başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden ya da e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvurunun tamamlanabilmesi için sistem tarafından verilen IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde başvuru geçerliliğini yitiriyor.

İLK TESLİMAT TARİHİ VE KONUTLARIN ÖZELLİKLERİ

Teslimatların Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Konutlar, yatay mimariye uygun şekilde 2+1 ve 1+1 tiplerinde inşa edilecek. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrılmış durumda. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler ve engelliler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler için yüzde 10; emekliler ve 18–30 yaş arasındaki gençler için ise yüzde 20 oranında kontenjan sağlanacak. Projeye başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranıyor.

Başvuru sırasında eksik ya da hatalı bilgi girilmesi veya gerekli şartların karşılanmaması durumunda sistem başvuruyu reddediyor. Bu nedenle kişilerin önce başvuru formundaki bilgilerini kontrol etmesi, ardından proje şartlarını sağlayıp sağlamadığını gözden geçirmesi gerekiyor. Pek çok başvuru, şartların karşılanmaması nedeniyle olumsuz sonuçlanabiliyor.

Başvurusu reddedilen kişilerin mutlaka ret nedenini öğrenmesi önem taşıyor. Şartları sağlamama, yanlış bilgi beyanı, ödeme yapılmaması veya ikamet şartının karşılanmaması gibi gerekçeler değerlendirilerek sonraki projelere uygunluk kontrol edilebilir. Koşulları karşılayan kişiler, aynı proje için tekrar başvuru hakkı tanınmışsa yeniden başvurabilir; aksi durumda uygun olan başka TOKİ projelerine başvuruda bulunabilir.

