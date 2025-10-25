TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti! 81 ilde hayata geçirilecek olan "Yüzyılın Konut Projesi" için başvuru süreci 10 Kasım'da başlayacak. 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede örnek daireler de Ankara Sincan'datamamlandı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar, kurada konut çıkmazsa 5 bin TL iade edilecek mi?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşasını içeriyor. Proje kapsamında İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin 780, İzmir'e 21 bin 520, Gaziantep'e 13 bin 940, Konya'ya 13 bin 670, Şanlıurfa'ya 13 bin 190, Diyarbakır'a 12 bin 170, Bursa'ya 13 bin 730, Antalya'ya 13 bin 160 ve Hatay'a 12 bin 640 konut yapılacak. En az konut sayısına sahip illerden biri ise 540 konutla Ardahan olacak.

Konutlar, yatay mimariyle ve geleneksel dokuya uygun şekilde planlandı. 2+1 daireler 65 ile 80 metrekare, 1+1 konutlar ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak. Tünel kalıp sistemiyle depreme dayanıklı olarak inşa edilecek dairelerde ısı, ses ve su yalıtımı yapılacak. Dairelerde ebeveyn banyosu, duşa kabin ve kiler dolabı gibi detaylara yer verilecek. Konut çevresinde oturma alanları, çocuk parkları ve otoparklar da bulunacak. 5 bin TL başvuru ücreti ödenecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ 5 BİN NE ZAMAN, NEREYE ÖDENECEK?

Projeye başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Vatandaşlar, bu ücreti proje başvuru süresi içinde yatırarak çekiliş hakkı elde edecek. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilk kura çekimi aralık ayında gerçekleştirilecek.

Projede, satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayan konutlar için devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve 18–30 yaş arası gençler için özel kontenjanlar ayrılacak. Ayrıca, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için yüzde 10'luk özel bir kontenjan uygulanacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ 5 BİN İADE EDİLECEK Mİ?

Daha önce "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde olduğu gibi bu projede de başvuru ücretlerinin iadesinin yapılacağı tahmin ediliyor. Önceki projede 500 TL başvuru ücreti yatıran ve kurada hak sahibi olamayan kişilere ücretler geri ödenmişti. Benzer bir uygulamanın bu proje için de geçerli olacağı beklenmekte.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olamayan vatandaşların ücret iadelerinin, başvuru sırasında kullanılan banka hesaplarına geri yatırılması bekleniyor.