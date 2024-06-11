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Tokat'ta ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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Tokat'ta ormanlara giriş yasaklandı mı? Piknik yapmak yasak mı? Hava sıcaklığının artmasının ardından orman yangınlarının önüne geçmek için ülke genelinde ormanlara giriş yasağı getirildi. Peki, Tokat'ta ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Tokat'ta ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor ve piknik yapmak yasaklandı mı soruları gündeme geliyor. Türkiye'de orman yangınlarının önüne geçmek için bazı illerde ormanlara giriş yasağı getirildi. Tokat'ta ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

Türkiye genelinde meteorolojik şartlar bakımından yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara giriş yasaklandı. Valilerin başkanlığında toplanan Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının Kararı gereği, Meteorolojiden alınan hava tahminleri çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği bazı kentlerde bir dizi tedbir alındı.

Yangına müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının etkin kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi esasların belirlendiği komisyon toplantılarında, ormanlara girişlerin yasaklanması da görüşüldü.

Tokat'ta ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması öngörüldüğü için Marmara'da 8, Ege'de 6, Akdeniz'de 5, İç Anadolu'da 4, Karadeniz'de 4 ilde 1 Mayıs-30 Kasım arasındaki farklı tarihlerde ormanlara giriş yapılamayacak.

TOKAT'TA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

Tabiat parkları, mesire ve günübirlik kullanım alanlarında mangal, kamp ateşi, semaver ve ateş yakılması esasları da komisyonlarca belirlendi, bazı bölgelerde ateş yakılması tamamen yasaklandı. Alınan kararlarla, sönmeden atılan sigara izmaritleri ile kamp ateşi ve pikniklerde kullanılan mangallar gibi dikkatsizlikten kaynaklanan yangınların önlenmesi hedefleniyor.

Tokat'ta 1 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arası ormanlara giriş yasaktır.

Tokat'ta ormanlara giriş yasak mı? Ormanlara giriş yasağı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI VAR?

-Kayseri: 1 Haziran - 31 Ekim

- Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

- Kırşehir: 1 Haziran - 31 Ekim

- Samsun: 10 Haziran - 31 Ekim

- Bartın: 1 Haziran - 30 Eylül

- Çorum: 3 Haziran - 30 Ekim

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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