Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi!

Tokat deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Tokat deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi!

TOKAT DEPREM Mİ OLDU?

21 Nisan 2024 tarihinde, Türkiye'nin Tokat ilinin Turhal ilçesinde 15:03:32 TSİ'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.38 km olarak kaydedilirken, enlemi 40.43417 N ve boylamı 36.20556 E olarak belirlendi. Olay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre gerçekleşti. Bu depremle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.