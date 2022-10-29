Yerli araba fabrikası nerede? Bugün yerli otomobil TOGG'un fabrikasının açılış günü. Türkiye'de ve Dünyada yakından takip edilen TOGG fabrika açılışının ardından konuya ilişkin vatandaşlar TOGG fabrikası nerede? Yerli otomobil nerede üretiliyor? Yerli otomobil fabrikası nerede? Merak ediyor. İşte, yerli araba nerede üretiliyor? Yanıtı...

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Yerli araba fabrikası nerede: Bugün yerli otomobil Togg'un fabrikasının açılış günü. Türkiye'de ve Dünyada yakından takip edilen TOGG fabrika açılışının ardından konuya ilişkin vatandaşlar TOGG fabrikası nerede? Yerli otomobil nerede üretiliyor? Yerli otomobil fabrikası nerede? Merak ediyor. İşte, yerli araba nerede üretiliyor? Yanıtı haberimizde...

TOGG FABRİKASI NEREDE?

TOGG fabrikası, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer almaktadır. TOGG fabrikasının yapımına ilk olarak 18 Temmuz 2020'de başlandı. Fabrika sahası yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekaredir. Togg'un Bilişim Vadisi'ndeki merkezine 30 dakikalık mesafede olan fabrikanın açılışı 29 Ekim 2022'de yapılacak.

Gemlik'te 1850 kişinin görev yaptığı şantiyede planlamalar çerçevesinde çalışmalarını yürüten şirket, seri üretim bandından elektrikli C SUV aracını 2022 sonunda indirmeyi hedefliyor. Gemlik'teki Togg fabrikasında 14 bin 500 ton çelik montajı yapılan boya tesisinde, 33 bin metrekare çatı panel montajı ve 16 bin 734 metrekare abs kör kalıp montajı yapıldı. Tesisteki üretim hattı boya tanklarının yerleştirilmesi tamamlandı.

TOGG NEREDE ÜRETİLİYOR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan Siro şirketinin, proje bazlı devlet desteğinden yararlanarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyete geçireceği batarya hücresi ve modül üretimi tesisi, yaklaşık 2 bin 200 kişilik istihdam sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yatırımla 400'ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gelişmeyi Twitter hesabından duyurmuş, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." ifadelerini kullanmıştı. Varank, paylaşımında, Siro'nun yatırımına proje bazlı devlet desteği imkanı sağlayan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer vermişti.