İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, ABD'de bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma bir kez daha ertelenip, Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verilirken, vatandaşlar olayın ayrıntılarını merak ediyor. Timur Cihantimur'un kim olduğu araştırılıyor. TİMUR CİHANTİMUR KİMDİR? Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur kim, kaç yaşında, tutuklu mu? İşte merak edilenler...

TİMUR CİHANTİMUR KİMDİR?

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, 1 Mart 2024 tarihinde İstanbul Kemerburgaz'da trafik kazasına karıştı. 17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oldu ve annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. ABD'de yakalanan ikili, hakim karşısına çıktı ve mahkeme, Eylem Tok'un tutukluluğunun devamına ve sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verdi12. Eylem Tok, kazadan önce İstanbul'da yaşamını sürdürüyordu. Bu olay, ülkede büyük ses getirdi ve kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

TİMUR CİHANTİMUR OLAYINDA SON DURUM NE?

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston kentinde yakalanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un iade süreciyle ilgili yargılanmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti. İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevi şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.

Savcı ise Cihantimur'un kaçma riski bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıkarken, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti. Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.