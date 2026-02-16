TikTok yayını facia ile bitti

Muş'un Bulanık ilçesinde bir adam, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada direksiyon başında kaza yaptı. Yayın esnasında seyir halinde olan sürücü, kontrolünü kaybederek trafik kazasına karıştı.

HER ŞEY CANLI YAYINA YANSIDI

Hiç önüne bakmayan sürekli telefon ekranına bakan sürücü kaza sırasında "Ya Allah, Ya Allah" şeklinde feryat etti. Kaza anı canlı yayında izleyenler tarafından da görüldü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.