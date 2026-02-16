Haberler

TikTok yayını facia ile bitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde bir kişi, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada trafik kazası geçirdi; o anlar yayına yansıdı. Hiç önüne bakmayan sürekli telefon ekranına bakan sürücü kaza sırasında "Ya Allah, Ya Allah" şeklinde feryat etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir adam, sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada direksiyon başında kaza yaptı. Yayın esnasında seyir halinde olan sürücü, kontrolünü kaybederek trafik kazasına karıştı.

HER ŞEY CANLI YAYINA YANSIDI

Hiç önüne bakmayan sürekli telefon ekranına bakan sürücü kaza sırasında "Ya Allah, Ya Allah" şeklinde feryat etti. Kaza anı canlı yayında izleyenler tarafından da görüldü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti