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TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı?

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, başta dijital gündemdeki son gelişmeleri görüşmek üzere AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Peki, TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman son dönemde birbirinden skandal videoların paylaşıldığı sosyal medya platformu TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağına yönelik konuştu. Yayman, "TikTok'u Amerika'da yasaklıyorlar. Yasaklamalara karşıyız, fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Maalesef burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var" dedi. TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı?

TİKTOK YASAKLANIYOR MU?

Komisyon Başkanı Yayman, sosyal medyadaki 'trolleşmenin' tehlikelerine dikkat çekti. Yayman, 'trolleşme' tehlikesiyle sadece gazetecilik alanında değil, siyasette ve hayatın her alanında maalesef bir karşı karşıya bulunulduğunu belirtti. Yayman bu durumun ne yönetilebilir, ne sürdürebilir ne de kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi."

PLATFORMLA İLGİLİ ÇOK CİDDİ ELEŞTİRİLER VAR

"Yayman, sosyal medya platformlarından biri olan TikTok ile ilgili son gelişmelerden bahsederek şunları söyledi: "Aralık ayında komisyonumuza geldi, arkadaşları dinledik; burada çok önemli, temel sorular soruldu. Kamu Politikaları Direktörü dedi ki; 'Bu soruların bir kısmına sözlü cevap vereceğiz, bir kısmına da yazılı cevap vereceğiz' dedi. Biz de, 'Tamam, olur' dedik. Fakat gelen cevaplar ikna edici ve tatmin edici değil. Ne de sorulan sorulara karşılık geliyor. Özellikle bu platformda içerik paylaşımları noktasında çok ciddi eleştiriler var. Size de geliyor yani artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Son tahlilde, hepimiz milletvekilleri olarak söz hürriyetini, fikir hürriyetini savunuyoruz. Hepimiz sansüre, yasaklamalara karşıyız.

"TİKTOK'U AMERİKA'DA YASAKLIYORLAR"

Fakat son tahlilde de bir kamu düzeninin sağlanması gerekiyor. Hepimizin çocukları var. Çocukların korunması, ailenin korunması, gençlerin daha sağlıklı bir ruh yapısıyla büyümesi gerekiyor. Kişisel olarak komisyonumuz da zaten yasaklamalara karşıyız fakat son tahlilde de bu konuyla ilgili bizim komisyonumuzun bir şey yapması gerekiyor. Bunu da ben komisyonumuzun takdirlerine ve tartışmalarına sunmak istiyorum. TikTok'u Amerika'da yasaklıyorlar. Biz yasaklamalara karşıyız, fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü, maalesef ama maalesef, burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var."

TÜM PLATFORMLARA TÜRKİYE'DE TEMSİLCİLİK AÇMA DAVETİ

Yayman, sosyal medya X platformunu Türkiye'de temsilcilik açmaya davet ederek şunları belirtti; "TBMM çatısı altında tüm dijital ağlara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Hiç kimse dokunulmaz değil, hiç kimse kendisini yasamanın, yargının, yürütmenin üzerinde göremez. Kimse içinde bulunduğu ülkenin kanunlarının, hukukun üstünde kendini göremez. Nasıl ki Kanada, Fransa, İngiltere, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerde iş birliği yaparak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz, burada da hukuka, kanuna uymanız gerekiyor. Bu konular çok tartışıldı, artık son kez söylüyorum. X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı. Sonra el değişti yeni bir oryantasyon süreci, biz bunu da makul karşılıyoruz ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini, Türkiye'de yapmak istediklerin anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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