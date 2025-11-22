TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
TikTok'ta bir Türk kullanıcı, partneriyle cinsel ilişkiye girdiği anları "Sadece sesi duyun" diyerek canlı yayında paylaşınca sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek yayını yapan kişi hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.
- Bir TikTok kullanıcısı canlı yayında partneriyle cinsel ilişkiye girdi ve bu anları takipçilerine aktardı.
- Kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek yayın yapan kişi hakkında işlem yapılmasını talep etti.
- Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Son dönemlerde sık sık skandallarla gündeme gelen TikTok'ta yaşanan son olay, sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Bir Türk kullanıcı, platformda yaptığı canlı yayında partneriyle cinsel ilişkiye girerek bu anları "Sadece sesi duyun" ifadeleriyle takipçilerine aktardı.
HERKES EMNİYET'İ ETİKETLİYOR
Paylaşım kısa sürede yayılırken, kullanıcıların büyük bir bölümü duruma sert tepki gösterdi. Çok sayıda kişi Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek yayını gerçekleştiren kişi hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.
Gönderi altındaki yorumlardan bazıları şöyle oldu:
- @EmniyetGM bu nasıl bir şey, şunu alın içeri.
- Yok artık.
- Biri bu rezilliğe dur desin artık.
- Emniyet, İçişleri Bakanlığı lütfen gerekeni yapın.
Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, tepki çeken yayın sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.