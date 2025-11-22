Haberler

TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı

TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı Haber Videosunu İzle
TikTok'ta büyük kepazelik: Türk kullanıcı partneriyle ilişkiye girip o anları da canlı yayınladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TikTok'ta bir Türk kullanıcı, partneriyle cinsel ilişkiye girdiği anları "Sadece sesi duyun" diyerek canlı yayında paylaşınca sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek yayını yapan kişi hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

  • Bir TikTok kullanıcısı canlı yayında partneriyle cinsel ilişkiye girdi ve bu anları takipçilerine aktardı.
  • Kullanıcılar Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek yayın yapan kişi hakkında işlem yapılmasını talep etti.
  • Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dönemlerde sık sık skandallarla gündeme gelen TikTok'ta yaşanan son olay, sosyal medyada büyük infiale neden oldu. Bir Türk kullanıcı, platformda yaptığı canlı yayında partneriyle cinsel ilişkiye girerek bu anları "Sadece sesi duyun" ifadeleriyle takipçilerine aktardı.

HERKES EMNİYET'İ ETİKETLİYOR

Paylaşım kısa sürede yayılırken, kullanıcıların büyük bir bölümü duruma sert tepki gösterdi. Çok sayıda kişi Emniyet Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı'nı etiketleyerek yayını gerçekleştiren kişi hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.

Gönderi altındaki yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • @EmniyetGM bu nasıl bir şey, şunu alın içeri.
  • Yok artık.
  • Biri bu rezilliğe dur desin artık.
  • Emniyet, İçişleri Bakanlığı lütfen gerekeni yapın.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, tepki çeken yayın sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Sosyal Medya
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500

Yorumlar (43)

Haber YorumlarıMuratklctr:

Malum kesimin gözü yaşlı. Artık medeniyette size kimse yetişemez. Yeni hedef sokakta iç çamaşırıyla gezen kızların tamamen çıplak gezmesi. Yürüyün bee

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme133
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Aydin:

anan gezsin çıplak

yanıt117
yanıt87
Haber YorumlarıASar Gnc:

millette başla diyor. nasıl bir iğrençlik bu ya. canlı porno yapmış pislik

Yorum Beğen166
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

bencede. önce kayıt sonra yayın olmalıydı.

yanıt15
yanıt21
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu alçaklığı haber diye vermek ayrı bir genetik mutasyon

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Çetin:

rahatsız olanlar izlemesin hatta tik toka bile girmesin böylece rahatsızlık duymazlar

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıksksjzk8nk:

antene bak boş boş konuşuyor

yanıt3
yanıt0
Tüm 43 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.