TikTok filigransız video indir nasıl yapılır? TikTok logosuz video indir nasıl yapılır?

TikTok filigransız video indir çözümü merak ediliyor. Vdeo oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok'ta binlerce içerik üreticisinin yüklediği milyonlarca video bulunmakta. TikTok kullanıcıları beğendiği videoları cihazlarına indirmek için Tiktok logosuz video nasıl indirilir? Tiktok filigransız video nasıl indirilir merak ediliyor. TikTok filigransız video indir veya TikTok logosuz video indir şeklinde araştırma yapanlar için TikTok filigransız video indir yöntemi haberimizde...

TİKTOK FİLİGRANSIZ VİDEO İNDİR

TikTok'ta filigransız video indirmek için video indirme sitelerinden faydalanmanız gerekmektedir. TikTok filigransız video indirmenin ilk aşaması TikTok'ta filigransız olarak indirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalamaktır. İlgili videonun sağ alt köşesinde yer alan paylaş butonuna ardında da bağlantıyı kopyala butonuna basarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra kopyaladığınız bağlantıyı sstik, savefrom, snaptik gibi sitelerde ilgili bölüme yapıştırarak TikTok'tan filigransız video indirme yapabilirsiniz.

TİKTOK HAKKINDA BİLGİLER

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürüldü. Asya'da kısa video platformunda lider olan ve başka ülkelere de yayılmış olan uygulama, kısa süreli müzik videoları kapsamında en hızlı büyüyen uygulama haline gelmiştir.

Kullanıcıya müzikal, dans, komedi, oyunculuk, dudak senkronizasyonu ve diğer türlerde, kısa videolar üretmesine olanak sağlayan uygulama, 150 ülkede 1 milyar kullanıcı barajını aşmıştır.[kaynak belirtilmeli] Sosyal medya platformu, dans, komedi ve eğitim gibi türlerde on beş saniye ile üç dakika arasında değişen çeşitli kısa biçimli videolar yapmak için kullanılıyor. TikTok, Eylül 2016'da Çin pazarında piyasaya sürülen Douyin'in uluslararası bir versiyonudur. Daha sonra TikTok, 2017 yılında Çin anakarası dışındaki çoğu pazarda iOS ve Android için piyasaya sürüldü. 2 Ağustos 2018'de başka bir Çin sosyal medya hizmeti olan musical.ly ile birleştikten sonra dünya çapında kullanılabilir hale geldi. Şu an TikTok ile dünya çapında rekabet yaratan hizmetler YouTube Shorts ve Instagram Reels uygulamalarıdır.

TikTok ve Douyin neredeyse aynı kullanıcı arayüzüne sahiptir, ancak birbirlerinin içeriğine erişimleri yoktur. Sunucularının her biri, ilgili uygulamanın mevcut olduğu pazarda bulunur. İki ürün benzerdir, ancak özellikler aynı değil. Douyin, insanların yüzlerine göre daha fazla arama yapabilen bir video içi arama özelliği, otel satın alma, otel rezervasyonu yapma ve coğrafi etiketli incelemeler yapma gibi diğer özellikleri içerir. 2016'daki lansmanından bu yana TikTok/Douyin, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya ve dünyanın diğer bölgelerinde hızla popülerlik kazandı. Ekim 2020 itibarıyla, TikTok dünya çapında 2 milyardan fazla mobil indirmeyi aştı. Morning Consult, TikTok'u yalnızca Zoom ve Peacock'dan sonra 2020'nin en hızlı büyüyen üçüncü markası olarak seçti. Mayıs 2021'de TikTok, Shou Zi Chew'i yeni CEO'su olarak atadı.