Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan Ebru Yıldız, tıkanan tuvaletini açtırmak için internet üzerinden ulaştığı tesisatçı firmasıyla yaptığı görüşmenin ardından kesilen fatura nedeniyle mağdur olduğunu öne sürdü. Yıldız, yaklaşık yarım saat süren işlem sonrası kendisinden 18 bin lira talep edildiğini belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

FİYAT ÖNCEDEN NETLEŞMEDİ İDDİASI

31 yaşındaki Ebru Yıldız, geçtiğimiz salı günü evindeki tuvaletin tıkanması üzerine internetten bulduğu bir tesisatçı firmasıyla iletişime geçti. İddiasına göre firma, kendisinin defalarca sormasına rağmen iş başlamadan önce net bir ücret bilgisi paylaşmadı.

Yıldız, görüşme sırasında kendisine "Hiçbir tesisatçı tahmini fiyat vermez, metre başı 650 liradan çalışıyoruz, iş bitince fiyat çıkar" denildiğini aktararak ekibi eve çağırdığını söyledi. Ancak işlem tamamlandıktan sonra talep edilen ücretin beklediğinin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

"18 BİN LİRA DEDİLER, ŞOK OLDUM"

Ebru Yıldız, yarım saatlik çalışmanın ardından ekip tarafından ödeme istenildiğini, ücreti sorduğunda ise 18 bin lira yanıtını aldığını belirtti. Yıldız, "Hayatımın şokunu yaşadım" sözleriyle yaşadığı durumu anlattı.

İddiaya göre, yüksek ücret talebi nedeniyle panik yaşayan Yıldız, ekibin evden ayrılmaması üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı. O sırada bina sakinlerinin de tartışmaya şahit olduğu öğrenildi.

"KİRA PARAMDI"

Star Haber'in haberine göre; bir çocuğunun engelli olduğunu ve geçimini engelli maaşı ile evde bakım desteğiyle sağladığını söyleyen Yıldız, ödemeyi yapmak zorunda kaldığını belirterek, "O para benim kira paramdı. Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım" dedi.

"AYNI İŞE EN FAZLA 5 BİN LİRA DEDİLER"

Olayın ardından farklı tesisatçılarla görüşen Ebru Yıldız, aynı hizmet için verilen ücretlerin en fazla 5 bin lira seviyesinde olduğunu öğrenince dolandırıldığını düşündüğünü ifade etti.

Yıldız, firmayla yeniden iletişim kurmak istediğini ancak farklı bir numaradan aramasına rağmen sert yanıtlarla karşılaştığını ve telefonun yüzüne kapatıldığını öne sürdü.

YASAL SÜREÇ BAŞLATACAK

Yaşadığı mağduriyetle ilgili yasal yollara başvuracağını söyleyen Yıldız, "Engelli bir çocuğun annesiyim. Hakkımı sonuna kadar aramak istiyorum" ifadelerini kullandı.