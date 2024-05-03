THY TECRÜBESİZ KABİN MEMUR ALIYOR! THY 2024 Kabin memur alım başvuruları ne zaman, şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru adayları için Take-Off Kabin Memuru alımını duyurdu. Bu ilan kapsamında süreçleri başarıyla tamamlayan adaylar, Türk Hava Yolları Uçuş Akademisinde yaklaşık 2 aylık bir eğitim alacaklar. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, İstanbul'da görev yapacaklar. THY 2024 kabin memur alım başvuruları ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizdedir…

THY KABİN MEMUR BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

THY'nin tecrübesiz kabin memuru başvuruları için kariyer sayfasına yoğun ilgi var. Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip havayolu şirketi olarak, iletişim yetenekleri yüksek, güler yüzlü, ekip çalışmasına uygun ve dinamik çalışma arkadaşları arayışı bulunuyor. THY'nin kabin memuru başvuru şartları ise haberimizde yer alıyor.

THY KABİN MEMUR BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

THY'nin kabin memuru alımına başvuruları açıldı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Türk Hava Yolları'nın kariyer sitesi olan "kariyer.thy.com" adresini ziyaret ederek başvurularını yapabilirler.

THY KABİN MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1982 ile 31/12/2004 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer iş yerlerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak.

Adaylar alım sürecinde bazı aşamalardan geçecektir. Bunlar:

Online İngilizce Testi

Online Belge Kontrolü

İngilizce Mülakatı (Yüz yüze ve/veya online video olarak uygulanabilir.)

Online Envanter Uygulaması

Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

Kurul Mülakatı