Üye Girişi
Haberler

Threads kapanıyor mu? Threads neden kapanıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Facebook, Instagram ve Threads sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı nedeniyle Threads'ı 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatacaklarını duyurdu.Threads kapanıyor mu? Threads neden kapanıyor?

THREADS KAPANIYOR MU?

Şirketin yazılı açıklamasında Threads hakkında alınan geçici kapatma kararı bildirilerek Facebook, Instagram, WhatsApp'ın bu karardan etkilenmeyeceği vurgulandı.

Şirket açıklamasında, "Threads, Türkiye'de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu'nun kararına göre, Threads 29 Nisan 2024'ten itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurumu, META hakkında başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı ve günlük 4,8 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildiği bildirilmişti.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Sosyal Medya Instagram Facebook Türkiye Threads Gündem Teknoloji Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Müsavat Dervişoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Müsavat Dervişoğlu hayatı ve biyografisi! Fabio Melo kimdir? Fabio Melo nereli, hangi ülkede görev yapıyor? Wanda Nara hamile mi? Wanda Nara kaç aylık hamile? Threads kapanıyor mu? Threads neden kapanıyor? Kızıl Goncalar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 52. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 15 Nisan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Nisan Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 15 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 15 Nisan Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Kızıl Goncalar canlı izle! 15 Nisan 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title