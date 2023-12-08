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Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi!

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FOX Çalar Saat programının konuğu Prof. Dr. Tevfik Göksu oldu. Canlı yayın konuğu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kimdir? Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli?

Tevfik Göksu Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kimdir? Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kimdir? Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman-Gölbaşı'nda doğdu. Yıldız Teknik Universitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır. Mehmet Tevfik Göksu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan seçilmiştir.

Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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