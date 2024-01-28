Teşkilat 93.bölüm izle! Başrolünde Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı aldığı Teşkilat dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Teşkilat dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Teşkilat yeni bölüm izle! Peki, Teşkilat Cihangir öldü mü? Cihangir Teşkilat'tan ayrıldı mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir'in ölümüyle gözünü karartan Ömer, kendisine tuzak kurulacağını bile bile Anton'a meydan okur. Ömer Anton'dan ve Cihangir'i şehit eden herkesten intikam alacağına yemin eder. Cihangir'in kaçırılmasıyla perişan olan Neslihan ve ekip geride bırakılan ipuçlarını takip ederler. Bu ipuçlarının onları Cihangir'e ve dolayısıyla Ömer'e götüreceklerinden emindirler. Ömer ve Cihangir'i bulmak için elinden geleni yapan ekip Anton'dan gelen mesajla yıkılır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ömer'in gözündeki intikam ateşi ise karşısındaki herkesi yakacaktır.

TEŞKİLAT CİHANGİR ÖLDÜ MÜ?

Cihangir'i kurtarmaya gelen Ömer Atmaca, "Merak etme Cihangir çıkacağız buradan" dedi. Tetiğe basan Anton, "Bu sefer o kadar kolay değil. Sen kontrolünü kaybettikçe o kadar eğleniyorum ki. Demek kardeş acısı dışarıdan böyle görünüyor" dedi ve Cihangir'i peş peşe kurşunla vurdu. Yere yığılan Teşkilat Cihangir Ömer Atmaca'ya, "Hakkını helal et abi" deyip gözlerini kapattı. Böylece Teşkilat Cihangir son nefesini vererek yapımdan ayrıldı. Ceyhun Mengiroğlu'nun dizideki görevinin sona ermesi nedeniyle Teşkilat dizisinden ayrıldığı düşünülüyor.