TEŞKİLAT 150. BÖLÜM FRAGMANI: Teşkilat 150. bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen dizisi Teşkilatın 150. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin heyecan dolu yeni bölümüne dair ipuçları veren fragman, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Merak edenler, Teşkilat 150. bölüm fragmanını nereden ve nasıl izleyebileceklerini araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TEŞKİLAT 150. BÖLÜM FRAGMANI

Fragmanı izlemek isteyenler, aşağıdaki bağlantının üzerine tıklayarak Teşkilat 150. bölüm fragmanına kolayca ulaşabilir.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat/fragman/150-bolum-fragmani

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Altay Yalçındağ, Yüzbaşı rütbesiyle görev yapan özel kuvvetler askeridir. Kız kardeşi Selen Yalçındağ ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışmaktadır. İran'daki kritik bir görev sırasında Selen'in kimliği açığa çıkmış ve MİT Başkanı Neslihan tarafından kurtarılmıştır. Ancak operasyonda helikopter, "Makinist" kod adlı terörist tarafından düşürülmüş; Neslihan ve Selen, Makinist'in eline geçmiştir.

Altay ve ekibi Neslihan'ı kurtarmayı başarsa da, teröristler Selen'in bulunduğu yere bomba yerleştirir. Altay kapıyı açtığında patlama olur ve kardeşi ağır yaralanır. Uzun arayışların ardından Selen, canlı bomba yeleğiyle bulunur.

Bu arada, Ömer'in şehit edilmesinin ardından Bulgaristan'daki bir hapishanede bulunan Korkut, burada Hamdi ile tanışır ve dostluk kurar. Fakat Hamdi'nin eşi Güniz ile yeğeni Sedat, bu ilişkiyi kabul etmez.

Tüm bu karmaşık olayların içinde, "Kraliçe" kod adlı teröristin Altay'ın yengesi Kate olduğu ortaya çıkar. Kate, Altay'ın üvey ağabeyi Tufan ile evlidir. Bu şaşırtıcı gelişme, Teşkilat'ın dengelerini tamamen değiştirecektir.

TEŞKİLAT HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Milli istihbaratın perde arkasında yaşanan çetin mücadeleleri, derin operasyonları ve kahramanların fedakârlıklarını ekrana taşıyan Teşkilat dizisi, 6. sezonuyla da temposunu artırarak devam ediyor. Yeni karakterler, sürpriz gelişmeler ve sarsıcı olay örgüsüyle dizi, her pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZSİ OYUNCU KADROSU