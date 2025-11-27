Haberler

Tescilli Lezzet Van Keledoşu GastroAntalya'da Altın Madalya Kazandı

Tescilli Lezzet Van Keledoşu GastroAntalya'da Altın Madalya Kazandı
Güncelleme:
Antalya'da düzenlenen 6. GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Buluşması'nda, Van'ın coğrafi işaretli yemeği Keledoş ile yarışan Serpil Hamzadayı, yüzlerce rakibini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Yarışmada ayrıca depremden etkilenen illerin lezzetleri "Vefa Mutfağı" konseptiyle sergilendi.

Antalya'da düzenlenen 6. GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Buluşması'nda, Van'ın coğrafi işaretli yemeği keledoş ile yarışan Serpil Hamzadayı, yüzlerce rakibini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Yarışmada ayrıca depremden etkilenen illerin lezzetleri "Vefa Mutfağı" konseptiyle sergilendi.

Antalya'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından şeflerin katıldığı GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Buluşması, Van mutfağının zaferine sahne oldu. Coğrafi işaret tesciliyle koruma altında olan yöresel lezzet keledoş, uluslararası jüriden tam not alarak altın madalyaya layık görüldü.

Tescilli Lezzet Van Keledoşu GastroAntalya'da Altın Madalya Kazandı

Yüzlerce Rakibi Geride Bıraktı

Van Dernekleri Federasyonu ve Van-Der'in desteğiyle yarışmaya katılan Serpil Hamzadayı, profesyonel şeflerden gastronomi öğrencilerine kadar geniş bir yelpazede yarışan yüzlerce rakibini eledi. Hamzadayı, aşotu, kurut, tereyağı, nohut, buğday ve etin özel pişirme teknikleriyle harmanlandığı keledoşu özgün sunumuyla jüriye beğendirmeyi başardı.

Müncester: Dayanışma Yaşatır

Yarışma sonrası değerlendirmede bulunan Van Dernekleri Federasyonu ve Van-Der Başkanı Yaşar Müncester, elde edilen başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Müncester, "Van'a özgü bir lezzeti uluslararası arenada tanıttığı için Serpil Hanım'la gurur duyuyoruz. Bu başarı hepimize güç veriyor. Unutmayalım; dayanışma yaşatır" ifadelerini kullandı.

Deprem Bölgesi İlleri "Vefa Mutfağı"nda Buluştu

Üç gün süren ve yerel lezzetlerden vegan menülere kadar pek çok kategorinin yer aldığı organizasyon, sosyal sorumluluk yönüyle de dikkat çekti. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il ve Van'dan gelen ustalar, "GastroAntalya Vefa Mutfağı" çatısı altında bir araya geldi. Yöresel yemeklerin tanıtıldığı bu bölümde, bölgesel dayanışma mesajları verildi.

Yalçın: Hedefimiz Daha Geniş Bir Buluşma

Organizasyonun başarısına değinen GastroAntalya Yurt Dışı Başkanı Ömer Yalçın ise "Bu yıl hem katılım hem çeşitlilik açısından çok güçlü bir organizasyon gerçekleştirdik. Yerli ve yabancı tüm şeflere teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl daha geniş bir buluşma hedefliyoruz" dedi.

